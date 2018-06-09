Шонда Раймс ("Анатомия страсти", "Скандал") снимет сериал о мошеннице из России

9 Июнь 23:33 2018-06-10T00:02:51+03:00

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Американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа Netflix и компания Шонды Раймс ShondaLand приобрели права на экранизацию громкой статьи New York Magazine о жизни россиянки Анны Сорокиной, известной как Анна Делви.

Сценарий напишет лично сценарист, режиссёр и продюсер, глава производственной студии ShondaLand Шонда Раймс. Она наиболее известна как создатель популярных во всем мире телесериалов «Анатомия страсти», «Как избежать наказания за убийство», «Скандал».

Шонда Раймс на премьере сериала "Скандал"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

История Анны Сорокиной (Делви) прогремела на весь мир.

Анна Делви прославилась тем, что искусно прикидывалась состоятельной немкой из Бруклина. Как-то раз Анна вселилась в роскошный отель, просто представившись близкой знакомой его владельца. Сотрудники отеля поверили ей и рассказывали потом, что Анна часто ходила по отелю в одном халате с шампанским в руках.

Знакомые описывают Анну как роскошную женщину, которая хотела пробиться на самый верх. Она уже нашла инвестора, который помог бы ей открыть собственную галерею, но вскоре у нее начались проблемы. Выяснилось, что Делви должна крупные суммы разным кредиторам.

После того, как началось расследование, появилась информация, что Делви на самом деле зовут Анна Сорокина, она дочь русских эмигрантов. В 2011 году из Германии девушка отправилась на учебу в Лондон, потом уехала в Париж, позже - в Нью-Йорк, где набрала кредитов на 200 тысяч долларов.

Напомним, американский онлайн-кинотеатр Netflix в этом году заключил очередную важную сделку — видеосервис на экслюзивной основе будет сотрудничать с шоураннером Шондой Раймс. На протяжение последних 15 лет Раймс также эксклюзивно работала с каналом ABC. Контакт с АВС, срок действия которого завершается в 2018 году, продлеваться не будет.