2018-06-10T00:02:51+03:00
Телевизор

Шонда Раймс ("Анатомия страсти", "Скандал") снимет сериал о мошеннице из России

Выйдет криминальная драма на потоковом сервисе Netflix
Галина СЕРОВА
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Анна любила роскошьАнна любила роскошьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа Netflix и компания Шонды Раймс ShondaLand приобрели права на экранизацию громкой статьи New York Magazine о жизни россиянки Анны Сорокиной, известной как Анна Делви.

Сценарий напишет лично сценарист, режиссёр и продюсер, глава производственной студии ShondaLand Шонда Раймс. Она наиболее известна как создатель популярных во всем мире телесериалов «Анатомия страсти», «Как избежать наказания за убийство», «Скандал».

Шонда Раймс на премьере сериала "Скандал" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шонда Раймс на премьере сериала "Скандал"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

История Анны Сорокиной (Делви) прогремела на весь мир.

Анна Делви прославилась тем, что искусно прикидывалась состоятельной немкой из Бруклина. Как-то раз Анна вселилась в роскошный отель, просто представившись близкой знакомой его владельца. Сотрудники отеля поверили ей и рассказывали потом, что Анна часто ходила по отелю в одном халате с шампанским в руках.

Знакомые описывают Анну как роскошную женщину, которая хотела пробиться на самый верх. Она уже нашла инвестора, который помог бы ей открыть собственную галерею, но вскоре у нее начались проблемы. Выяснилось, что Делви должна крупные суммы разным кредиторам.

После того, как началось расследование, появилась информация, что Делви на самом деле зовут Анна Сорокина, она дочь русских эмигрантов. В 2011 году из Германии девушка отправилась на учебу в Лондон, потом уехала в Париж, позже - в Нью-Йорк, где набрала кредитов на 200 тысяч долларов.

Напомним, американский онлайн-кинотеатр Netflix в этом году заключил очередную важную сделку — видеосервис на экслюзивной основе будет сотрудничать с шоураннером Шондой Раймс. На протяжение последних 15 лет Раймс также эксклюзивно работала с каналом ABC. Контакт с АВС, срок действия которого завершается в 2018 году, продлеваться не будет.

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