Крупнейшего застройщика Подмосковья признают банкротом

СЕГОДНЯ 11:07 2018-06-10T11:13:16+03:00

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Иск о банкротстве компаний-застройщиков, входящих в «Урбан Групп» подал Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. В группу входит пять строительных компаний: «Экоквартал», «Ваш город», «Континент Проект», «Хайгейт», «Ивастрой».

"Урбан Групп" был одним из крупнейших застройщиков Московской области. Работал на рынке 10 лет. За это время компания построила 2 млн квадратных метров жилья. В основном это была недвижимость эконом-класса и в период роста цен на квартиры, раскупалась очень хорошо. Но в апреле этого года стало известно, что у Урбана серьезные финансовые проблемы. В результате сначала Росреестр заблокировал регистрацию договоров долевого участия, а потом Сбербанк отозвал у застройщика аккредитацию по ипотечным программам.

Стройку заморозили, и 16 тыс. покупателей оказались в подвешенном состоянии.

- Процедура банкротства является единственно возможным способом скорейшей достройки объектов "Урбан Групп" и передачи дольщикам их квартир. Этом позволяет рассматривать возможность привлечения к достройке объектов нового застройщика, который обладает необходимым опытом строительства, – прокомментировали в Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства.

В случае признания девелопера банкротом, строительство возобновят через 2-3 месяца. У «Урбана» сейчас 6 недостроенных проектов. Все они находятся на разной стадии стадии строительства: что-то уже почти завершено, а где-то дом только начали строить.

Напомним, что долевое строительство (когда застройщики продают квартиры в недостроенных домах и на эти деньги ведут стройку) в России планируют отменить. Ситуация с «Урбаном» привела к тому, что этот процесс пойдет быстрее.

С 1 июля покупатели смогут покупать квартиры в новостройках с помощью эскроу-счетов. Это значит, что их деньги пойдут не застройщику, а будут переведены на специальные счета в банке. Когда дом будет сдан, девелопер получит эти средства. С 1 июля 2019 года использование эскроу-счетов станет обязательным для всех застройщиков.

Эти деньги будут застрахованы Агентством по страхованию вкладов. В случае банкротства застройщика или банка покупатели получат назад сумму в переделах 10 млн руб.