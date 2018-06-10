2018-06-10T12:33:58+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Футбольным фанатам разрешили выпивать в поездах

Но напитки должны быть не крепче 16,5 градусов. Такое решение приняла Транспортная дирекция Чемпионата мира - 2018, утвердившая меню вагонов-ресторанов бесплатных поездов для болельщиков
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
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Путешествующим по железной дороге разрешается выпивать исключительно в вагонах-ресторанахПутешествующим по железной дороге разрешается выпивать исключительно в вагонах-ресторанахФото: Евгения ГУСЕВА
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Речь идет о любителях футбола, которые будут ездить на матчи в разные города страны на специальных бесплатных поездах. Спор, разрешить им выпивать или нет, ведется давно. С одной стороны — фанатские футбольные традиции, с другой — общее правило употребления спиртных напитков в поездах.

Напомним, путешествующим по железной дороге разрешается выпивать исключительно в вагонах-ресторанах, а крепость напитков должна не превышать 16,5 градусов. То есть, коньячок, водку или виски с текилой спрашивать у официанта бесполезно, а вот пиво, сухое вино или вермут с хересом — с удовольствием подадут.

Так вот, высказывались даже предложения вовсе запретить в таких поездах продажу спиртного. Однако в конце концов в Транспортной дирекции решили не менять заведенный порядок. Таким образом, и в «фанатских» составах крепкое спиртное можно будет распивать только в вагонах-ресторанах. А употребление алкоголя в купе, причем, любой крепости, даже пива, считается административным правонарушением и наказывается штрафом от 500 до 1500 рублей.

А еще в Транспортной дирекции утвердили перечень блюд, которыми будут кормить болельщиков в дороге. Его так и назвали - «меню болельщика» В него вошли супы, салаты, колбаски на гриле, паста. И традиционные блюда русской кухни - солянка, щи, блины. В рационе найдется пища и для вегетарианцев.

В каждом поезде возможна своя изюминка. Так, например, в "Сапсанах" будет действовать специальное меню от известного питерского шеф-повара Сергея Шихова. Блюда из свеклы, перловки, трески, белых грибов. Самое же необычное — это торт с ягодами черемухи.

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