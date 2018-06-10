"Мой фильм о 90-х годах, о надеждах, которые не сбылись": Ксения Собчак показала на "Кинотавре" картину о своем отце

СЕГОДНЯ 15:11 2018-06-10T15:50:09+03:00

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В сочинском "Хаятте" накануне закрытия "Кинотавра" Ксения Собчак созвала гостей на вечеринку журнала L'Officiel, главным редактором которого она является уже много лет. Выглядела хозяйка праздника замечательно: стильное синее платье Ксюша дополнила ярким кольцом с сапфиром и браслетом Love из 18-каратного розового золота из коллекции Cartier.

Сначала Ксюша назвала главную кинопару фестиваля. Это звание досталось звезде дебютного фильма Александра Горчилина "Кислота" Филиппу Авдееву и его спутнице Екатерине Сергеевой.

А бриллиантовую брошь из рук Собчак получила фотомодель и актриса Ольга Зуева (девушка Данилы Козловского) за свой дебютный фильм "На районе". В зале присутствовал и актер Илья Маланин, триумф которого обсуждают на "Кинотавре" уже не первый день. Напомним: 25-летний артист блестяще сыграл главную роль в картине Зуевой и по праву заслужил негласное звание главного открытия кинофестиваля.

Фильм "Дело Собчака" закрывает фестиваль "Кинотавр"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди гостей раута были замечены и другие знаменитости: обворожительная Светлана Ходченкова, звезда сериалов Наталья Лесниковская, рулевой "Кинотавра" Александр Роднянский, режиссер Федор Бондарчук со своей красавицей-невестой Паулиной Андреевой, Сергей Капков с женой и многие другие.

В финале вечера Ксения Собчак показала трейлер документального фильма о своем отце.

- Благодарю Александра Роднянского и фестиваль "Кинотавр" за то, что мы стали частью этого праздника кино. Мы всегда приезжаем сюда с энтузиазмом и удовольствием, потому что тут действительно представлены лучшие режиссеры и прекрасные российские фильмы,- сказала гостям Ксения Собчак.-

Дмитрий Дюжев и Ксения СобчакФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Атмосфера тут замечательная. В этом году фестиваль особый. Он открылся фильмом Кирилла Серебренникова "Лето". Это замечательный фильм о тех надеждах, которые были у нашего поколения. И особенно важно для меня, что в этом году "Кинотавр" закрывается фильмом, который сняла режиссер Вера Кричевская, фильмом в котором я была соавтором. "Дело Собчака"-это фильм о моем отце, о 90-х годах, о том времени, которое мы потеряли, о тех надеждах, которые не сбылись.

Федор Бондарчук и Паулина АндрееваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Осознанно или нет, но в этом году Александр Роднянский выстроил программу фестиваля таким образом, что киносмотр открылся с высокой ноты надежд, которую задала картина "Лето" и заканчивается фестиваль совершенно другим настроением, в которое зритель погружается на документальном фильме "Дело Собчака".

Затем Ксения передала слово режиссеру "Дело Собчака" Вере Кричевской.

Светлана ХодченковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы не все рассказали в нашем фильме. В зале есть человек, интервью с которым нам не удалось сделать, но он сыграл роковую роль в жизни Анатолия Собчака, - заинтриговала гостей вечера Кричевская.- Называть его имя не буду, но этот человек знает, что я говорю о нем. Он сидел рядом с Собчаком после ночи выборов, но его, к сожалению, в нашем фильме нет.

Милаш Бикович и Илья МаланинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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