Тренировка сборной Португалии перед ЧМ-2018: Криштиану Роналдо первым подошел к болельщикам, а автографы пришлось раздавать Пепе

СЕГОДНЯ 15:45 2018-06-10T15:58:24+03:00

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В субботу сборную Португалии в аэропорте встречали красивые девушки с караваем, а уже в воскресенье, 10 июня, на открытой тренировке "команда избранных", как португальцев именуют на родине, чуть не оглохла от воплей Малыши, ребята чуть постарше и подростки, драли глотки почем зря. На протяжении часа они то и дело кричали "Криштиану-Криштиану".

Нападающий мадридского "Реала" лишь дважды рискнул приблизиться к ним. В первый раз, когда мяч улетел за боковую линию, Там, кстати, для спокойствия Роналдо сидело с полдюжины охранников. Тут же за железными турникетами столпились воспитанники футбольной школы "Сатурна" и просто маленькие фанаты Криштиану. Одобрительный гул несколько утих, как только они поняли, что футболиста интересует только мяч.

Во время двусторонней игры у Роналдо сперва мало чего получалось, и было ощущение, что и партнеры лишний раз не рискуют ему пасовать. После очередной промашки Криштиану так расстроился, что выбил мяч за предел поля. Красавец-мужчина пнул его с такой злостью, что тот улетел за пределы базы на которой живут португальцы.

В начале тренировки Криштиану Роналдо всем своим видом показывал, что недоволен происходящим, но под конец занятия забил два гола, и перестал упирать руки в бокиФото: Платон СОЗОНТОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/655072" frameborder="0"></iframe> Гол Криштиану Роналду на открытой тренировке.

За это его никто не рискнул упрекнуть, настолько набриолиненный мачо был зол. Можно было улететь вслед за мячом. Да и вообще они расходный материал, а вот гениями разбрасываться нельзя.

В конце концов Роналдо удалось приручить мяч. Сперва капитан португальцев забил в ворота, за которыми стояла машина "скорой помощи" (ее, видимо, пригнали и для того, чтобы никого из его фанатов не хватил удар при его появлении), потом в другие. Настроение звезды после второго гола (смотрите на kp.ru) улучшилось, и он дал "пять" чуть ли не всем игрокам своей команды. Ну, разве что вратарь остался без похвалы. Пару минут спустя футболисты сборной Португалии сделали паузу, и Криштиану Роналдо показал им: "Идем к болельщикам".

Тренировка сборной Португалии перед ЧМ-2018Фото: Платон СОЗОНТОВ

Впрочем, общение Криштиану с болельщиками длилось пару мгновений, Уже минуту спустя он, пару раз похлопав в ладоши, повернулся к ним рельефной спиной. Компенсировать недостаток общения взялся защитник турецкого "Бешикташа" Пепе. 35-летний игрок, собравший за свою карьеру сто желтых карточек и не гнушавшийся наступать шипами на грудь соперников, мило раздавал автографы и делал селфи больше 20 минут. Зверь на поле, душка в жизни, непрестанно улыбался и не пытался уйти от непростой и утомительной обязанности. От потери сознания его спасли работники пресс-службы сборной. Надо сказать, что толпа ценителей фото и автографов к тому времени изрядно поредела, а коллеги Пепе и вовсе демонстративно засобирались с поля. Капитан ведь ушел, так почему бы и им не последовать за Роналдо? В пятницу их ждут испанцы. На стадионе в Сочи соседи выяснят, кто на Пиренейском полуострове в футболе сильнее. А дальше Марокко и Иран. Или морока с Ираном. Кто знает.