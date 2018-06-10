Роспотребнадзор отштрафовал магазины «Вкусвилл» за 147 нарушений санитарных норм

СЕГОДНЯ 17:00 2018-06-10T17:17:20+03:00

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Специалисты московского управления Роспотребнадзора проверили 51 магазин сети «Вкусвилл» в 10 столичных округах и вынесли 147 постановлений о штрафах, сообщает ТАСС. Общая сумма штрафов составила более 6,3 млн рублей.

По словам представителей надзорного ведомства, проверка была плановой, и при этом во всех торговых точках сети обнаружились нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а также требований технических регламентов (в этих документах указываются, в том числе, параметры качества и безопасности продукции). Роспотребнадзор выявил, в частности, нарушения правил товарного соседства — из-за этого на практике, например, могут страдать продукты, чувствительные к сильным посторонним запахам, влажности и т. д. Также были отмечены нарушения при реализации продуктов питания, связанные с просрочкой и маркировкой.

Сообщается, что из 300 образцов различных продуктов, проверенных по микробиологическим показателям, проверку не прошли 52 образца, а при исследовании 201 образца по физико-химическим показателям в девяти были обнаружены нарушения. В молоке, кисломолочной продукции, сливочном масле, кондитерских изделиях, полуфабрикатах, колбасе и салатах было превышено допустимое содержание микроорганизмов. В некоторых магазинах кабачки и белокочанная капуста в ходе проверки показали «зашкаливающее» количество нитратов.

При этом сеть «Вкусвилл», как известно, позиционирует себя в качестве магазинов натурального и здорового питания. За комментариями мы обратились к управляющему по качеству и закупкам «Вкусвилл» Евгению Римскому:

- Действительно, 67 магазинов «ВкусВилл» и распределительные центры компании были проверены специалистами управления Роспотребнадзора. Это была плановая проверка. Большая часть замечаний касалась не качества продуктов, а организационных моментов: разгрузка под окнами жилых квартир, сколы плитки, отсутствие вентиляции, отсутствие места для хранения личной одежды и т.д. Эти нарушения были сразу исправлены на местах.

Больше 400 товаров были взяты на исследования, некоторые из них вызвали вопросы у проверяющих, в том числе и по микробиологии. В наших продуктах отсутствуют консерванты, но такой подход к качеству делает наши продукты чувствительными по микробиологии. Мы уже сдали все эти продукты на повторные исследования в лаборатории и еще больше усилили контроль за транспортировкой продуктов на всех этапах. Это и приемка от поставщиков, которые привозят товары в машинах с контролем температуры и датчиками, это холодные отсеки складов, это машины доставки в магазины, в которых установлен ГЛОНАСС для контроля времени доставки.

Кроме того, в каждом холодильнике каждого магазина «ВкусВилл» стоит датчик температуры, который передаёт информацию в систему каждую минуту. И в том случае, если происходит отклонение от нормы, моментально приходит автоматический отчет с просьбой проверить работу конкретного холодильника в конкретном магазине.

С другой стороны продукция без консервантов настолько чувствительна к нагреву, что даже небольшое нарушение процедуры забора проб на анализы по микробиологии в магазинах может привести к неверным результатам. Например, использование обычных термосумок вместо сумок холодильников. Мы не знаем, при какой температуре продукция доставлялась в лаборатории, имело ли место нарушение правил хранения образцов в лаборатории перед исследованием и т.д.

Мы будем и дальше проводить независимые аудиты поставщиков и внеплановые проверки качества продукции, проверим все этапы доставки и хранения продуктов. Конструктивное взаимодействие проверяющих с розницей пойдет на пользу покупателям.

ОТ РЕДАКЦИИ

Позиция «Вкусвилла» понятна и имеет право на существование. При этом тема качества и свежести товаров в сетевых магазинах, конечно, бездонна и требует постоянного контроля. «КП» будет следить за развитием событий.