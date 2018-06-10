Наталья Поклонская: «Про Николая Второго впервые услышала в пять лет. Мне бабушка рассказала, что он наш святой государь»

СЕГОДНЯ 18:02 2018-06-10T18:37:12+03:00

Депутат Госдумы в эфире Радио «КП» рассказала о скандале с Императорским домом Романовых, развеяла мифы о своем «царебожии» и ответила на вопросы журналиста Максима Шевченко

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«ХВАТИТ ДУРИТЬ ДЕТЬМИ ЛЕЙТЕНТА ШМИДТА!»

КП: «Великая княгиня» Мария Владимировна триумфально проехала по Крымскому мосту. Вы написали в соцсетях: «Сколько можно дурить людей различного рода монархами». Почему разразился конфликт?

Поклонская: Проехаться по Крымскому мосту – большое удовольствие. Но как это было сделано: с указаниями титулов Марии Владимировны Гогенцоллерн-Мухранской. Эта реклама могла оставить равнодушной крымчан. На приеме граждан в Евпатории были возмущения: «Такие титулы!». Еще Императорский дом награждает орденами, которые по закону России может выдавать только наш президент. Я про орден Андрея Первозванного.

КП: Вы обвинили их в самозванстве?

Поклонская: Я всего лишь классику процитировала: хватит дурить детьми лейтенанта Шмидта. Хочу подчеркнуть черной жирной полосой: Мария Владимировна Гогенцоллерн-Мухранская с ее сыном Георгием и вся организация Российский императорский дом никакого отношения к святой царской семье не имеют. Посмотрите на поведение официального представителя этого дома.

КП: Мы позвонили главе канцелярии Императорского дома Романовых Александру Закатову.

Закатов: Госпожа Поклонская впала в какое-то фанатичное сектантствующее состояние. Мы с сожалением относимся к этому, скорбим, молимся о ней, чтобы Господь послал ей исцеление. Очевидно, что защищать ценности, которые воплощает в себе царская семья, невозможно с таким духом ненависти. Она реагирует на действия живых представителей дома Романовых как бес на заутреню.

Поклонская: Могу только улыбнуться в ответ. Может быть, им следовало помолиться о душевном состоянии карикатуриста Лопатина, который изобразил в таком виде нашего святого православного, чьей фамилией прикрываются эти господа. Я их называю сыновьями лейтенанта Шмидта. Они только и могут раздавать высокие награды из рук таких величеств. Это предмет для разбирательства МВД. У нас в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрен штраф за незаконное учреждение и раздачу таких орденов, которые копируют государственные.

ОРДЕН ВЕРНУЛА ИЗ-ЗА МАТИЛЬДЫ

КП: Обратился к вам еще один представитель Императорского дома, иеромонах Никон Белавенец.

Белавенец: Сначала Поклонская, не разобравшись, принимает орден из рук главы Российского императорского дома, потом, когда ей не нравятся высказывания великой княгини по поводу фильма «Матильда», она отказывается от этого ордена. Сейчас она делает громкое заявление по поводу поездки семьи императора в Крым. И даже не проверяет информацию, что члены императорской семьи с 1992 года являются гражданами России.

КП: Правда ли, что все это из-за «Матильды»?

Поклонская: Первый мой комментарий действительно был связан с тем, что я вернула награду Марии Владимировне, в связи с ее позицией по фильму. Российский императорский дом, который, прикрываясь фамилией нашего государя, должен прежде всего отстаивать интересы чести и доброе имя нашего православного святого. Взамен мы не услышали комментарий, что цесаревич Николай якобы мог иметь какие-то отношения с балериной. Я увидела позицию и вернула награду, которую мне ранее вручали.

КП: А вы считаете эту позицию предательской?

Поклонская: Конечно. Нельзя молчать, когда при тебе оскорбляют наших святых.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в эфире Радио «КП»Фото: Иван МАКЕЕВ

ТВОРЧЕСТВОМ ВОЛОЧКОЙ НЕ ИНТЕРЕСУЮСЬ

КП: Балерина Анастасия Волочкова читала дневники Матильды Кшесинской на Радио «Комсомольская правда». И она поделилась впечатлениями.

Волочкова: Интересно и ответственно было читать такие дневники. История их любви с царем была настоящей. Причем потрясающий момент мистического совпадения в том, что у меня дома на фреске изображен царь Николай. Одна из моих подруг подсказала, что мне на одной из фресок нужно пририсовать, дополнить фреску мужским обликом, пусть даже тенью. Я дала задание компании, которая изготавливала фрески. Когда вернулась домой с гастролей, обнаружила, что на моей стене вмонтирована фреска, где изображена я и рядом Николай Второй.

Поклонская: Интерьером дома Волочковой совершенно не интересуюсь. Впрочем, как и ее творчеством. По данному поводу вообще ничего сказать не могу. Это просто разговоры, чтобы напомнить о себе.

Вопрос от слушателя: Вы говорите, что в Российской империи жилось хорошо. Но при царе было 80 % безграмотных людей. Пришли большевики и провели ликбез.

Я ПРАВОСЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК. ПРИЧАЩАЮСЬ И ХОЖУ В ЦЕРКОВЬ

Полконская: При государе Николае Втором появилось в Российской империи бесплатное образование. Когда пришли большевики, страна утонула в море крови. Я имею в виду красный террор, который был устроен.

КП: Вас обвиняют в сектантстве - царебожии. Вы православный человек?

Поклонская: Про царебожников я тоже слышала. Моя прокуратура занимала самую активную позицию по выявлению и пресечению функционирования любых сектантских движений. В Крыму такого движения не было. Для меня это название было новое. Я обычный человек, который ходит в храмы православные на причастие, на литургию, на службу церковную. Не могу сказать, почему меня все время приписывают к безумным или сектантам. По всей видимости, это защитная реакция.

КП: Когда вы жили на Украине, у вас было такое же отношение к святому государю?

Поклонская: Я жила в таком же православии. Рядышком жила с Киево-Печерской лаврой, куда очень любила ходить. Рядом с Введенским монастырем. Мне о государе рассказали, когда я была совсем еще малышкой. Мне было года четыре или пять. Мне моя прабабушка рассказывала.

КП: Вам рассказали его историю как правителя или как святого?

Поклонская: Прабабушка на мой вопрос перед ее сказкой «в некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь с царевной», я спросила: у нас есть царь? Она говорит: да, конечно, есть. Он нас любил как своих родных детей, а мы к нему относились как к своему отцу родному. Он за нас очень переживал. Я это все впитывала с самого маленького детства. И знаю, что у нас есть царь, был царь. И есть сегодня святой православный, мученик. Каждый верующий человек знает, что в трудную минуту, обращаясь к святым за помощью, эта помощь приходит.

Наталья ПоклонскаяФото: Иван МАКЕЕВ

Наталья ПоклонскаяФото: Иван МАКЕЕВ

РУССКИХ АКТИВИСТОВ Я НЕ СУДИЛА – МЕНЯ ОКЛЕВЕТАЛИ

КП: Свой вопрос для вас записал журналист Максим Шевченко.

Шевченко: Правда ли, когда вы были прокурором в Крыму, заводили уголовные дела против активистов русского движения Олег Слюсаренко.

- Фамилию слышу впервые. Знаю, что меня обвиняли в том, что я, будучи сотрудником прокуратуры Крыма, еще когда была Украина, поддерживала обвинение по активисту «Русского мира» Виталию Сажину. Хотелось бы прояснить раз и навсегда. Подделали мою фамилию в приговор. Зачеркнули фамилию настоящего гособвинителя из Армянского суда. И вписали мою фамилию. Когда приговор выносился, я находилась в роддоме. При всем желании я не могла присутствовать в суде и поддерживать обвинение. Это было сфабриковано, чтобы рассказать, что Поклонская боролась с лидерами движения «Русского мира». Такого не было. Кому-то это надо было распространить.

БОГУ СКАЖУ: «ПРОСТИ»

КП: Скажу сразу, фишку подсмотрели у телеведущего Владимира Познера. Это опросник Марселя Пруста. Какие добродетели вы цените больше всего?

Поклонская: Благородство.

КП: Ваше любимое занятие?

Поклонская: Помогать.

КП: Ваша главная черта?

Поклонская: Порядочность.

КП: Что для вас счастье?

Поклонская: Любовь.

КП: А несчастье?

Поклонская: Беда.

КП: Ваш любимый писатель?

Поклонская: Булгаков.

КП: Ваш любимый поэт?

Поклонская: Некрасов.

КП: Познер дополняет анкету таким вопросом: «Оказавшись перед Богом, что бы вы ему сказали?»

Поклонская: Прости.