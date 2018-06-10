2018-06-10T23:27:39+03:00
Звезды

Евгений Князев вывез в Берлин «Пиковую даму»

Народный артист России выступил на международном фестивале «Мир русского театра»
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Евгений КнязевЕвгений КнязевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Берлин привезли лучшие спектакли на русской языке из Нью-Йорка, Дюссельдорфа, Цюриха, Копенгагена, Тель-Авива, Варшавы, Лондона. Постановки по произведениям Хармса, Тургенева, Пастернака, Ибсена, Андерсена. Россию представил народный артист РФ Евгений Князев. 10 июня в "Русском доме" он сыграл моноспектакль «Пиковая дама».

- Произведения Пушкина — это русский язык, на котором мы все разговариваем и в России, и за ее пределами, - говорит Князев.- Вот недавний случай на гастролях. После выступления в одном российском городе, где я читал «Пиковую даму», ко мне подошла зрительница (мама школьника), и рассказала, что с трудом уговорила сына пойти вместе с ней. Но на концерте он, к ее удивлению, слушал очень внимательно. Мало того, потом сын ей сказал, что Пушкин — это здорово, Пушкин - это классно! И я надеюсь, что публика, которая меня услышит в Берлине, тоже откликнется, как откликается и в Москве, во всей России.

Здесь собираются тех людей, которые уехали по каким-то причинам из России, но не забыли родную речь Я надеюсь увидеть «географию» русскоязычных театров, и уверен, что встречусь с выпускниками русской театральной школы. Система Станиславского продолжает оставаться сильной, и я думаю, что большинство театральных школ в мире - это «школы Станиславского».

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