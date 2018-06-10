Антон Алиханов: Я уже сделал первый пас... Удачный! Может, наши дойдут до финала?

10 Июнь 23:55 2018-06-10T23:55:05+03:00

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- Алло, Антон Андреевич! Есть буквально минутка?

- Да, слушаю.

- Калининград - один из тех городов, где пройдет Чемпионат мира по футболу. Остаются считанные дни до его начала... Сильно волнуетесь?

- Да нет, здесь не волноваться, здесь работать надо. Есть еще в городе небольшие моменты в подготовке... Ну, они касаются в основном там каких-то таких мелких вопросов. С мэром еще раз вместе выйдем на обход - посмотрим, что нужно поправить что-то, где-то, может быть почистить, какое-то внимание оказать.

- Вам же пришлось и стадион, и аэропорт к Чемпионату готовить.

- Ну, да... Нет - по объектам было очень много работы. Но - в принципе со всем справились. Хотя - на момент, когда меня назначали исполнять обязанности губернатора, очень много было у нас переживаний и многое находилось в зоне риска, но со всем справились в итоге. Так что, все нормально.

- Но вам кто помогал? Пришлось звонить президенту, премьеру? Или вы сами со всем справились?

- Нет, ну, несомненно, это была командная работа, не только региональные власти, но и федеральные помогали - Минтранс, Минстрой, Росавиация... И вице-премьеры, которые отвечали за подготовку - все помогали.

- Но президент и премьер подключались как-то?

- Нет, ну, мы старались, конечно, ни Владимира Владимировича, ни Дмитрия Анатольевича не беспокоить на этот счёт. То есть, справились вот на уровне заместителей председателя правительства. В принципе, все проблемы решались.

- Скажите, а вот вы как - ночью спокойно спали в такой вот обстановке?

- Знаете, как? Война - войной, а обед - по расписанию? Высыпаться надо всегда, иначе просто работоспособность упадет так, что ни с одной задачей уже не справишься. Поэтому... Спали нормально.

- А вот вы же спортивный губернатор. Сами уже опробовали, допустим, футбольное поле?

- Выходил на поле, когда был матч открытия нашей футбольной арены, сделал первый пас. Ну, вот такие ощущения, конечно, интересные... Чувствуешь себя так - как гладиатор... Интересные такие ощущения, конечно.

- Какие, какие? А ну-ка, расскажите!

- Ну, такое необычное чувство, когда на тебя смотрят 35 тысяч зрителей. Это для меня непривычно, скажем. Но, думаю, что футболистов сборной России это не смущает. И они в такие моменты все-таки думают об игре.

- А пас удачный вы сделали?

- Да - да! Мы победили в той игре 3 :1. Тогда наша "Балтика" играла с "Тюменью".

- Вот вы столько сил вложили, затратили эмоций - готовясь к Чемпионату. У вас же наверняка есть мечта затаенная - о которой вы никому не расскажете, кроме "Комсомолки"...

- Ну, на самом деле, чтобы сборная Россия, как минимум, дошла до финала, а там уже - как пойдет. Хотелось бы, конечно, чтобы наши ребята сыграли так, чтобы у нас гордость была не только за качественную подготовку замечательной спортивной арены, которую мы реконструировали... Но и за то, как наша сборная сыграет.

И особенно вот хочется этого, на самом деле, теперь уже, когда можно выдохнуть и сказать, что мы готовы с точки зрения строительной, да? И теперь вот - посмотреть бы на красивую игру. И чтобы, в первую очередь, ее показали наши...

- Ну, будем вместе болеть!