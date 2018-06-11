2018-06-11T01:56:21+03:00
Здоровье

Если ЗОЖ невтерпеж: бег, силовые нагрузки и витаминные добавки могут снизить шансы на здоровое долголетие

Ведущие исследователи и врачи назвали самые частые ошибки зожников, биохакеров и рассказали, как не навредить здоровью, пытаясь продлить жизнь [часть вторая]
Анна ДОБРЮХА
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Бег поможет продлить жизньБег поможет продлить жизньФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По данным Минздрава число россиян, занимающихся спортом, за последнее время выросло до 34%, а употребление табака среди взрослых сократилось на 22%. Вести здоровый образ жизни (ЗОЖ) стало действительно модно, престижно, и все большую популярность набирает продвинутый, местами экстремальный вариант: биохакинг. Его последователи выступают за применение новейших методов, порой еще не признанных официальной медициной, но зато доказанных научными экспериментами. Цель биохакеров — усовершенствовать то, что дано нам природой, чтобы избежать болезней, замедлить старение и в конечном счете продлить активную жизнь. Но, как и всякое рьяное увлечение, обычный ЗОЖ и биохакинг могут иметь побочные эффекты. Как не подорвать здоровье, стремясь к долголетию — о самых распространенных ошибках мы поговорили с врачами и учеными. В первой части публикации эксперты рассказали о том, как на самом деле влияют на организм человека самые популярные сейчас антиэйдж-диеты (антивозрастное питание) и в чем загадка бездействия пищевых добавок и кремов с антиоксидантами.

ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ: СНИЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОВЫШАТЬ

На половые гормоны у зожников и биохакеров особый взгляд. Есть сторонники повышения тестостерона: мол, он мужчин и бодрит, и молодит, так что в зрелом возрасте добавить в организм этот гормон не грех.

— Большинство исследований по увеличению уровня тестостерона на сегодня не подтверждают, что это может продлить жизнь мужчины. Нужно еще многое сделать, чтобы понять работу половых гормонов, — пожимает плечами руководитель Центра здорового долголетия Медицинской школы Национального университета Сингапура доктор Брайан Кеннеди. — С эстрогеном такая же история — когда заходит речь о его дополнении для женщин, возникает огромное количество споров.

Впрочем, есть и радикально отличающийся подход: часть биохакеров настаивает на снижении уровня тестостерона — этого добиваются путем периодического голодания. Сторонники поясняют, что чем выше мужской половой гормон, тем сильнее повреждаются стенки кровеносных сосудов, поскольку тестостерон ослабляет работу некоторых «защитных» генов, важных для сердечно-сосудистого здоровья. Кроме того, высокий уровень гормона ускоряет в организме программу роста и размножения клеток в ущерб программе исправления повреждений, и это в целом ускоряет старение.

— На сегодня все-таки нет масштабных достоверных исследований на людях, подтверждающих, что более низкий уровень тестостерона повышает шансы на долгожительство, — говорит научный сотрудник отдела активного долголетия и эндокринологии Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Валерия Васильева. А врач-генетик, эндокринолог международного биомедицинского холдинга «Атлас» Лариса Бавыкина напоминает: тестостерон отвечает не только за потенцию, но и за поддержание мышечной массы, плотность, прочность костей и, кроме того, по медицинским данным, все-таки задействован в некоторых механизмах, снижающих риски сердечно-сосудистых заболеваний.

СОВЕТ

— Есть важная закономерность: чем больше у мужчины талия, тем меньше тестостерона. Поэтому следите, чтобы ваша талия, особенно в зрелом возрасте, была не более 94 см, — советует врач.

Омега-3 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Омега-3Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МАГНИЙ НА ЗАВТРАК, ОМЕГА-3 НА ОБЕД, L-КАРНИТИН НА УЖИН

Без витаминных и прочих добавок к продуктам не обходятся, как правило, ни обычные зожники, ни продвинутые биохакеры. Самый простой вариант — закупать в аптеках поливитаминные комплексы.

— Изначально поливитамины были задуманы так, чтобы вы могли принимать их каждый день и у вас не было передозировки, — поясняет заведующий Научно-клиническим центром эндокринологии «Атласа», кандидат медицинских наук Юрий Потешкин. — Поэтому, как правило, в поливитаминах содержится всех витаминов понемножку. И даже если вы будете принимать их ежедневно, то не надейтесь почувствовать заметный эффект.

Биохакеры зачастую игнорируют «поливитаминные пустышки» и применяют тяжелую артиллерию: биодобавки и даже лекарства, содержащие конкретные витамины, нередко в ударных дозах. В частности, популярно подпитывать свой организм такими веществами:

Магний. Есть известный препарат, содержащий этот элемент в сочетании с витамином группы В, эффект обещается заманчивый: улучшение работы нервной системы, обмена веществ, снижение утомляемости. «Не хочется вас расстраивать, но такие желанные эффекты для взрослых пациентов, увы, научными данными не подтверждаются, — говорит доктор Потешкин. — Есть лишь исследования, исходя из которых магний в сочетании с витаминами группы В помогает снижать гиперактивность в детском возрасте».

Омега-3. «Это популярные противовоспалительные вещества, зачастую к ним добавляют витамин Е за компанию, — поясняет наш эксперт. — В принципе, такое сочетание может быть полезным для организма, но только если препарат назначен врачом по конкретным показаниям человеку индивидуально. Как правило, это рекомендуется молодым людям (до 40 — 45 лет), у которых есть риск сердечно-сосудистых заболеваний, но пока не требуется более серьезная лекарственная терапия. Но! Если у человека повышенное давление, повышенный холестерин и уровень сахара в крови — хотя бы два из этих признаков, то рассчитывать на Омегу-3 с витамином Е не просто бесполезно, но и опасно! Полагаясь на эффект такого „лечения“, вы не сможете улучшить свое состояние и в то же время упустите ценное время, а сердечно-сосудистое заболевание будет прогрессировать».

L-карнитин. «Есть несколько фитнес-исследований, которые показали: на самом деле L-карнитин почти бесполезен (для сжигания жира и наращивания мышц. — Авт.), дает едва заметный эффект, — отмечает Юрий Потешкин. — В то же время есть данные, что это вещество способно взаимодействовать с некоторыми гормональными рецепторами и, таким образом, вмешиваться в наш гормональный баланс. В общем, с учетом того, что глубинных исследований долговременного эффекта L-карнитина для человека на сегодня нет, я как врач-эндокринолог не рекомендовал бы своим пациентам использовать такую биодобавку».

Витамин D. Большинству россиян его действительно не хватает, но, если бесконтрольно, то есть без назначения врача, принимать не подходящие вам дозы, то есть риск заработать передозировку. «Повышенный уровень витамина D в крови может привести к нарушению обмена кальция в организме, что чревато ростом „отложений“ на стенках кровеносных сосудов. Из-за этого растет риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов», — поясняет известный российский геронтолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, автор книги «Секреты вечной молодости» Алексей Москалев.

Витамины группы В. «От витаминов группы В, которые продаются у нас в аптеках в составе комбинированных поливитаминво, толку не ждите — в них действующие вещества содержатся в небольших количествах, — напоминает врач-эндокринолог Лариса Бавыкина. — Есть витамины в виде лекарственных препаратов, они реально работают, но принимать их нужно строго по назначению и под контролем врача, поскольку витамины группы В включены в процессы, связанные с делением клеток. Это значит, что при бесконтрольном приеме повышается риск онкозаболеваний».

Справедливости ради отметим, что биохакеры настаивают на приеме витаминов и других добавок строго после анализов, то есть когда нехватка конкретных веществ достоверно подтверждена. Однако, если назначать себе препараты самостоятельно, без консультации с врачом, то сохраняется риск неправильного подбора доз с вытекающими последствиями, предупреждают медики.

Нередко энтузиасты оздоровления и продления жизни увлекаются бегом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нередко энтузиасты оздоровления и продления жизни увлекаются бегомФото: GLOBAL LOOK PRESS

ФИЗНАГРУЗКИ: ВСЕ ПОБЕЖАЛИ, И Я ПОБЕЖАЛ

Нередко энтузиасты оздоровления и продления жизни увлекаются бегом и силовыми нагрузками — для наращивания мышечной массы, которая теряется с возрастом у большинства людей.

— Я, в принципе, не против бега, и сам имею разряд в этом виде спорта, — рассказывает врач-биофизик, кандидат биологических наук, руководитель отдела регенеративной медицины Института стволовых клеток человека Вадим Зорин. — Но очень важно, чтобы у человека была отработана правильная техника бега, а она отнюдь не проста: начиная от положения туловища, головы и их наклона во время бега, правильности и синхронности движений, выноса ног, подъема колена, постановка стопы — с пятки на носок, чтобы снизить ударную нагрузку, а не «шлепанье». Всему этому нужно учиться у профессионального тренера, и чем в более молодом возрасте начнете, тем лучше. Самостоятельно освоить технику бега невозможно, закрепится неправильный динамический стереотип, и вы будете медленно и верно зарабатывать проблемы с позвоночником и суставами.

Что касается силовых тренировок, то здесь есть малоизвестный любителям подвох: когда мы качаем мышцы, то накачиваем не только бицепсы и трицепсы, но и нашу основную мышцу — сердечную, миокард, поясняет врач Лариса Бавыкина. Если происходит излишний сдвиг в объеме миокарда, то есть сердечная мышца накачивается слишком уж сильно, то клапаны сердца могут перестать закрываться до конца. Когда мы слышим о внезапной гибели спортсменов во время соревнований, то это может быть связано именно с таким случаем, говорит эксперт. И советует: если вы активно занимаетесь фитнесом с большими силовыми нагрузками, обязательно нужно следить за изменением объема сердечной мышцы наряду с ростом бицепсов. Самое простое исследование, которое позволит оценить толщину сердечной мышцы — это УЗИ сердца. Рекомендуется делать его не реже 1 раза в год.

Вообще же самым безопасным видом полезных физнагрузок эксперты называют кардиологическую ходьбу — то есть максимально быстрым шагом, но чтобы не было одышки. Еще более полезный вариант — скандинавская ходьба (особая техника ходьбы с опорой на специальные палки типа лыжных. — Ред.), рекомендует Вадим Зорин. Ну и, конечно, при любых видах физнагрузок важно не переусердствовать, соблюдать допустимые показатели пульса и другие важные правила.

Еще одна особенность современного подхода к ЗОЖ — регулярные профилактические медосмотры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще одна особенность современного подхода к ЗОЖ — регулярные профилактические медосмотрыФото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗА ПРОВЕРКОЙ ПРОВЕРКА

Еще одна особенность современного подхода к ЗОЖ — регулярные профилактические медосмотры: чтобы поймать болезнь как можно раньше, в идеале еще на подходе, и поскорее исправить неполадки в организме. Продвинутые биохакеры не довольствуются бесплатной диспансеризацией, которая проводится для россиян раз в два — три года (в зависимости от возраста и видов обследований , и самостоятельно сдают анализы и проходят исследования, списки которых составляются со ссылками на новейшие научные данные.

— С одной стороны, сейчас у нас в рамках основных медстандартов порой действительно недооценивается важность некоторых показателей, роль которых в организме уже подтверждена научными исследованиями (а для определения этих показателей, соответственно, нужны анализы, тоже не предусмотренные официальными медпротоколами. — Авт.), — говорит руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова, ведущий научный сотрудник отдела по антивозрастной медицине, кандидат медицинских наук Александр Калинкин. — Наука, наши знания развиваются так быстро, что практическая медицина, рассчитанная на широкий круг пациентов, просто не успевает. Один из таких ярких примеров — уровень железа в организме (в диспансеризацию его проверка не входит, а по медпоказаниям этот анализ назначают в очень ограниченном числе случаев. — Авт.). У людей часто встречается его латентный (скрытый) дефицит, это сильно снижает и качество сна, и качество жизни в целом.

Так что углубленные исследования могут быть полезны, но при условии, что назначают анализы и трактуют их очень компетентные специалисты, подчеркивает доктор Калинкин. Если же бросаться «проверяться на все» самостоятельно или под присмотром не самого толкового доктора, то велик риск гипердиагностики и назначения лечения, когда оно не нужно и даже более того, вмешательство в организм может навредить. В общем, обследоваться стоит, но без фанатизма: не слишком часто, и потом не злоупотреблять препаратами без весомых медицинских показаний.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Продвижение идей продления жизни и здорового долголетия, безусловно, можно только приветствовать, считают эксперты. Но при этом очень важно, чтобы все строилось на основе разумного и грамотного подхода. Что называется, без фанатизма.

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