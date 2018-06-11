2018-06-11T18:42:51+03:00
Звезды

Хоккеист Игорь Макаров случайно показал беременную Леру Кудрявцеву

Ведущая сменила гламурный образ на более расслабленный
Кира БУЛЫЧЕВА
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Лера Кудрявцева.Лера Кудрявцева.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Все вокруг говорят про интересное положение Леры Кудрявцевой. Кроме неё самой. 47-летнюю Леру можно понять - в это время женщины становятся очень уязвимыми, и хочется уберечь себя от посторонних взглядов. Лере долгое время удавалось сохранять свой секрет, но слухи по шоу-бизнесу ползли очень активные.

Сначала Андрей Малахов в своём журнале поздравил телеведущую с грядущим пополнением. Потом Ксения Собчак на пресс-конференции ведущих премии Муз ТВ заявила, что готова советом и делом поддержать коллегу по цеху, видимо, забыв, что Лера уже вырастила одного сына (напомним, что телезвезда в этом году отказалась вести церемонию).

Кудрявцева же наслаждается спокойными деньками - отдыхает с мужем, берет уроки игры на гитаре. Фотографий с животом не выставляет, в своей программе «Секрет на миллион» снимается или со спины, приветствуя гостей, или же сидя. Злопыхатели, конечно же, активничали в соцсетях - мол, ничего она не беременная, выносит малыша суррогатная мама.

Но буквально вчера супруг Леры, хоккеист Игорь Макаров, снимая семейный поход по магазинам для Инстаграма, случайно «засветил» и свою супругу. Видимо, действительно, не специально - он-то привык видеть свою жену каждый день, поэтому попадание Леры в кадр «без маскировки» не отследил. Лера была одета в салатовый костюм, который уже был не в состоянии снять ее внушительный животик. Мы, конечно, привыкли видеть Кудрявцеву в более гламурном виде - в роскошных платьях и при макияже. Но, надо сказать, такой милый «домашний» образ ей тоже очень идет.

Лера Кудрявцева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лера Кудрявцева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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