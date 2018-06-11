2018-06-11T07:30:11+03:00
Спорт

Себастьян Феттель выиграл "Гран-При Канады" и стал лидером "Формулы-1"

В общем зачете Льюис Хэмилтон больше не лидер
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Себастьян Феттель - первый по итогам "Гран-При Канады".Себастьян Феттель - первый по итогам "Гран-При Канады".Фото: REUTERS
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Немецкий пилот "Формулы-1" Себастьян Феттель вышел победителем очередного этапа чемпионата мира в "королевских" автогонках. Ему досталось первое место в "Гран-При Канады". Для него это - 50-я победа в карьере, а в Канаде он первый во второй раз. До этого Феттель был лучшим в 2013 году. Сегодня же он прошел дистанцию за 1 час 28 минут 31,377 секунды.

Второе место - у Вальттери Боттаса из "Мерседеса", проигравшего 7,376 секунды. Третья позиция - у голландца Макса Ферстаппена из "Ред Булла". Лидировавший до этого этапа британец Льюис Хэмилтон - пятый. Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за "Уильямс", оказался на 17-й позиции, отстав на 2 круга.

В личном зачете именно Феттель теперь - новый лидер. Он набрал 121 очко, тогда как у британца Хэмилтона 120 баллов. Третья позиция - у Боттаса, который далеко позади - 86 очков. Сергей Сироткин - один из двух гонщиков в чемпионате, который пока не набрал вообще очков. Для российского пилота это - дебютный сезон в "Формуле-1".

Следующий этап пройдет с 22 по 24 июня - гонщикам предстоит "Гран-При Франции".

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