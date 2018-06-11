Станислав Черчесов назвал первую цель сборной России на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 07:50 2018-06-11T07:56:19+03:00

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поведал о цели нашей команды на домашнем чемпионате мира. Первая - это для начала выйти из группы А турнира.

- Цель, всегда говорю, банальна, но это так. Кто бы это ни был: сборная Германии, Бразилии, — у всех цель одна. Первая — выйти из группы, вторая — идти дальше по турнирной лестнице. Вот и всё. У нас первая цель — выйти из группы, - сказал Станислав Черчесов.

При этом, в интервью телеканалу "НТВ" в программе "Итоги недели" Черчесов поделился своим мнением и о соперниках по групповому турниру ЧМ-2018. Стартовую встречу наши сыграют с командой Саудовской Аравии уже 14 июня:

- Надо отдать должное им, что они определенную работу провели, потому что шесть футболистов отправили в Испанию. Да, они много сборов проводили, практически каждый месяц они по неделе собирались, тоже проверили за короткое время 50 футболистов, потому что у них новый тренер пришел.

Напомним, что сборная России по футболу играла на чемпионатах мира в 1994, 2002 и 2014 годах. И за это время выиграла лишь два поединка и ни разу не выходила в плей-офф чемпионата мира. В 2002 году мы победили Тунис со счетом 2:0, а в 1994 году 6:1 команду Камеруна.

На групповом этапе сборная России сыграет против Саудовской Аравии (14 июня, в "Лужниках"), Египта (19 июня, в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня, Самара). По итогам группового этапа соревнований в плей-офф турнира проходят по две лучших команды из каждой группы. Для нашей команды пока что эта вершина еще ни разу не покорялась.