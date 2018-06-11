Сборная Франции прилетела в Россию на чемпионат мира по футболу 2018

СЕГОДНЯ 08:04 2018-06-11T08:08:20+03:00

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В воскресенье, 10 июня, в Россию прилетели футболисты и тренеры сборной Франции. Вице-чемпионы Европы 2016 года примут участие в чемпионате мира, который через 3 дня стартует в России. Глава Федерации футбола страны Ноэль Ле Гре приехал вместе с национальной командой.

Вратарь сборной Франции Альфонсе Ареола.Фото: REUTERS

Сразу же из аэропорта французская сборная поехала на свою базу в подмосковную Истру. Свои тренировки команда Франции будет проводить на стадионе "Глебовец" в поселке Глебовском Московской области.

Полузащитник сборной Франции Поль Погба.Фото: REUTERS

В заявке сборной Франции по футболу на чемпионат мира 2018 - все ее главные звезды. В их числе - форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.Фото: REUTERS

Свой первый матч на чемпионате мира команда Франции проведет 16 июня на стадионе "Казань Арена" в столице Татарстана против Австралии. После этого французов ожидают две игры - против Перу в Екатеринбурге 21 июня и 26 июня в "Лужниках" против Дании. Сборная Франции в 1998 году побеждала на чемпионате мира, а спустя 8 лет дошла до финала турнира, где уступила Италии в серии пенальти. Дважды Франция побеждала на чемпионатах Европы - в 1984 и 2000 годах. А в 2016 году на домашнем Евро они дошли до финала, где проиграли 0:1 сборной Португалии.