2018-06-11T09:25:41+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Робби Уильямс выступит на открытии чемпионата мира по футболу 2018

Британский певец - одна из трех звезд церемонии открытия турнира
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Британский певец Робби Уильямс - один из трех главных звезд церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018.Британский певец Робби Уильямс - один из трех главных звезд церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Британский певец Робби Уильямс откроет чемпионат мира по футболу, который 14 июня стартует в России на стадионе "Лужники" матчем Росссия - Саудовская Аравия. Уильямс - один из трех главных звезд церемонии открытия турнира. Помимо него фронтменами будут оперная певица Аида Гарифуллина и бразильский футболист Роналдо.

Церемония открытия начнется в 17:30, максимально близко перед началом матча сборных России и Саудовской Аравии. Предматчевое шоу будет построено на музыкальных номерах.

- Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию – на этот раз ради подобного уникального выступления. Я многого достиг, но открывать Чемпионат мира FIFA на глазах у 80 000 зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру, - заявил Робби Уильямс в интервью пресс-службе ФИФА.

Оперная певица Аида Гарифуллина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оперная певица Аида Гарифуллина.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время церемонии открытия будет немало интересного, и рассказ о стране-хозяйке чемпионата мира по футболу. В программе запланировано и выступление оперной певицы Аиды Гарифуллиной, солистки Венской государственной оперы.

- Образ, в котором я предстану перед всем миром, очень символичен и ассоциируется с воплощением и исполнением мечты, - говорит Гарифуллина.

Автором концепции предматчевого шоу стал Феликс Михайлов. Он был постановщиком многих мероприятий перед ЧМ-2018 - жеребьевки отборочного турнира в Санкт-петербурге, жеребьевки Кубка Конфедераций в Казани, церемоний открытия и закрытия Кубка Конфедераций 2017 и финальной жеребьевки, которая прошла в декабре прошлого года в Москве.

Бразильский футболист Роналдо - он выиграл чемпионат мира по футболу в 1994 и 2002 годах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бразильский футболист Роналдо - он выиграл чемпионат мира по футболу в 1994 и 2002 годах.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 пройдет в Москве 14 июня. Местом проведения встречи станет стадион "Лужники". Начнется поединок в 18:00 по московскому времени. Церемония открытия - за полчаса до стартого свистка матча Россия - Саудовская Аравия.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений НЕСЫН

 
Читайте также
Тренировка сборной Португалии перед ЧМ-2018: Криштиану Роналдо первым подошел к болельщикам, а автографы пришлось раздавать Пепе
Нападающий приблизился к фанатам на минуточку, а защитника "Бешикташа" после открытой тренировки в подмосковном Кратово фанаты не отпускали полчаса [видео]
Новости 24
Минобрнауки Украины планирует убрать слово "родители" из учебников
Захарова прокомментировала ставшую вирусной фотографию с саммита G7
"Убогое место": Глава аппарата Белого дома не исключает своей отставки
Жительница Израиля подала на мужа в суд из-за его одержимости ЧМ-2018
Роберт Де Ниро прилюдно оскорбил Трампа и сорвал овации публики
При взрыве на газопроводе в Китае пострадали около 24 человек
Вспышка неизвестной лихорадки в Уганде унесла жизни девяти детей
Пожилой автомобилист протаранил толпу школьников в Японии
При крушении самолета в США погибли четыре человека
"Удар в спину": В США заявили, что Трюдо оказал плохую услугу всей G7
Погода в Москве на 11 июня 2018 года не предвещает дождей
Власти Окинавы потребовали прекратить полеты американских истребителей F-15
«Оружие Судного дня»: американские СМИ признали, что Россия не блефует, говоря о новейшем вооружении
СМИ узнали, что Ким Чен Ын пригласил Трампа на второй раунд саммита в Пхеньян
Трамп заявил, что «почувствовал воодушевление» в воздухе Сингапура
СМИ: Трамп заявил Макрону, что ЕС в торговой сфере «хуже Китая»
Трамп вновь раскритиковал Трюдо и выложил фото с итальянским премьером
СМИ узнали о привычке Трампа рвать важные документы
Япония потребовала от США принять меры в связи с крушением F-15 у Окинавы
Премьер Ирака назвал заговором пожар в хранилище для бюллетеней
Американский истребитель F-15 разбился у берегов Японии
Дочь посла США в России в прямом эфире назвала Трампа «диктатором»
Меркель выступила за диалог с Россией по ситуации в Сирии и на Украине
Стали известны главные темы саммита США - КНДР
Италия и Мальта закрыли порты для судна с шестью сотнями мигрантов
В Карелии построили часовню в память о погибших на Сямозере детях
МИД РФ предупредил россиян о массовых демонстрациях во Вьетнаме