Робби Уильямс выступит на открытии чемпионата мира по футболу 2018

СЕГОДНЯ 09:15 2018-06-11T09:25:41+03:00

Британский певец Робби Уильямс - один из трех главных звезд церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018. Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Британский певец Робби Уильямс откроет чемпионат мира по футболу, который 14 июня стартует в России на стадионе "Лужники" матчем Росссия - Саудовская Аравия. Уильямс - один из трех главных звезд церемонии открытия турнира. Помимо него фронтменами будут оперная певица Аида Гарифуллина и бразильский футболист Роналдо.

Церемония открытия начнется в 17:30, максимально близко перед началом матча сборных России и Саудовской Аравии. Предматчевое шоу будет построено на музыкальных номерах.

- Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию – на этот раз ради подобного уникального выступления. Я многого достиг, но открывать Чемпионат мира FIFA на глазах у 80 000 зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру, - заявил Робби Уильямс в интервью пресс-службе ФИФА.

Оперная певица Аида Гарифуллина.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время церемонии открытия будет немало интересного, и рассказ о стране-хозяйке чемпионата мира по футболу. В программе запланировано и выступление оперной певицы Аиды Гарифуллиной, солистки Венской государственной оперы.

- Образ, в котором я предстану перед всем миром, очень символичен и ассоциируется с воплощением и исполнением мечты, - говорит Гарифуллина.

Автором концепции предматчевого шоу стал Феликс Михайлов. Он был постановщиком многих мероприятий перед ЧМ-2018 - жеребьевки отборочного турнира в Санкт-петербурге, жеребьевки Кубка Конфедераций в Казани, церемоний открытия и закрытия Кубка Конфедераций 2017 и финальной жеребьевки, которая прошла в декабре прошлого года в Москве.

Бразильский футболист Роналдо - он выиграл чемпионат мира по футболу в 1994 и 2002 годах.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 пройдет в Москве 14 июня. Местом проведения встречи станет стадион "Лужники". Начнется поединок в 18:00 по московскому времени. Церемония открытия - за полчаса до стартого свистка матча Россия - Саудовская Аравия.