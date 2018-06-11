Иван Ургант получил израильский паспорт

СЕГОДНЯ 11:41 2018-06-11T12:32:14+03:00

Вероятнее всего, Ургант одновременно получил и «даркон» - израильский заграничный паспорт, позволяющий посещать без виз 161 страну мира Фото: Евгения ГУСЕВА

Теперь телеведущий сможет путешествовать в 161 страну мира без визы

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В воскресенье, 10 июня, телеведущий Иван Ургант вместе с супругой Натальей Кикнадзе и детьми прилетел в Израиль, где прямо в аэропорту получил «теудат-зеут» - так на иврите называется удостоверение личности гражданина этой страны. Об этом сообщили русскоязычные СМИ Израиля. Вероятнее всего, Ургант одновременно получил и «даркон» - израильский заграничный паспорт, позволяющий посещать без виз 161 страну мира.

Возможность получить этот документ - одна из главных причин, побуждающих россиян, у которых есть еврейские корни, репатриироваться в Израиль. С прошлого года «даркон» можно получить сразу же по прибытии в страну (а не через год, как было раньше).

Иван Ургант прилетел в Израиль вместе с супругой Натальей КикнадзеФото: Евгения ГУСЕВА

Недавно этим правом воспользовался бизнесмен Роман Абрамович, у которого возникли проблемы с британской визой.

Паспорт, дающий возможность путешествовать без виз, стремятся получить многие наши звездные соотечественники. Но не всегда это израильский документ. Так, сообщалось, что Алла Пугачева и Максим Галкин обзавелись гражданством Кипра.