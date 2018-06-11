Иван Ургант получил израильский паспорт
В воскресенье, 10 июня, телеведущий Иван Ургант вместе с супругой Натальей Кикнадзе и детьми прилетел в Израиль, где прямо в аэропорту получил «теудат-зеут» - так на иврите называется удостоверение личности гражданина этой страны. Об этом сообщили русскоязычные СМИ Израиля. Вероятнее всего, Ургант одновременно получил и «даркон» - израильский заграничный паспорт, позволяющий посещать без виз 161 страну мира.
Возможность получить этот документ - одна из главных причин, побуждающих россиян, у которых есть еврейские корни, репатриироваться в Израиль. С прошлого года «даркон» можно получить сразу же по прибытии в страну (а не через год, как было раньше).
Иван Ургант прилетел в Израиль вместе с супругой Натальей КикнадзеФото: Евгения ГУСЕВА
Недавно этим правом воспользовался бизнесмен Роман Абрамович, у которого возникли проблемы с британской визой.
Паспорт, дающий возможность путешествовать без виз, стремятся получить многие наши звездные соотечественники. Но не всегда это израильский документ. Так, сообщалось, что Алла Пугачева и Максим Галкин обзавелись гражданством Кипра.