За рулем трактора и комбайна: Студенты Тимирязевской академии сдали экзамен по управлению сельхозтехникой

СЕГОДНЯ 12:50 2018-06-11T12:57:47+03:00

В главном аграрном вузе страны впервые появились курсы по подготовке водителей категории B, C, D, E и F

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Студенты Тимирязевской академии успешно сдали экзамены по специальности «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Курсы по подготовке водителей категории B, C, D, E и F впервые стартовали в главном аграрном вузе страны в этом году.

- В течение полутора месяцев ребятам читали лекции преподаватели кафедр автомобильного транспорта, тракторов и автомобилей, сельскохозяйственных машин, эксплуатации машинно-тракторного парка и высоких технологий в растениеводстве, - рассказала координатор программы Оксана Каратаева.

Преподаватели Тимирязевской академии уверены: дополнительная специальность всегда пригодится выпускникам вуза, ведь рабочие профессии неизменно востребованы на рынке труда.

Сначала студенты, претендующие на права, сдали теоретическую часть экзамены: ребята отвечали на тестовые вопросы в аудитории межфакультетского центра по получению рабочих профессий Института непрерывного образования. Затем пришел черед практики. На автодроме Полевой опытной станции экзаменаторы оценивали технику владения транспортным средством. Студенты демонстрировали навыки вождения трактора МТЗ-80 и более современных моделей - ВТЗ-2032 и TERRION ATM 4200, «Агромаш 90 ТГ», а также управляли комбайном «Сампо-Ростов» и квадроциклом Honda. Учащимся необходимо было выполнить ряд сложных элементов: заехать с прицепом в бокс, преодолеть эстакаду и участок импровизированных железнодорожных путей.

Студентка 3 курса института механики и энергетики имени В. П. Горячкина Накып Аксулу выполняет упражнение «змейка» на квадроцикле. Фото: timacad.ru

К слову, среди экзаменующихся было немало девушек: представительницы прекрасного пола считают, что навык управления сельхозтехникой пригодится им в будущей карьере. К тому же современная сельскохозяйственная техника проста в управлении и надежна, а кабины тракторов и комбайнов оснащены кондиционерами и компьютерной системой.

После внутреннего экзамена студентам предстоит еще сдать основной, который пройдет в Гостехнадзоре 22-23 июня.