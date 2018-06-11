Арас Агаларов: До 100 рублей за литр бензин не подорожает. Правительство же у нас Российское, оно не разрешит

СЕГОДНЯ 13:20 2018-06-11T13:38:13+03:00

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- Арас Искендерович! Знаете, вы обычно же всю правду - и мне, и нашим читателям, радиослушателям - про цены на нефть рассказываете, делитесь прогнозами. И все это сбывается - через полгода, там через семь месяцев. Сейчас вот началась паника - после сообщений некоторых экспертов о том, что бензин у нас в стране может подорожать аж до 100 рублей за литр...

- Ну, тут, понимаете, как? Сложно прогнозировать то, где присутствует составляющая со стороны исполнительной власти, со стороны органов, которые устанавливают эти тарифы... Или, как сказать... В общем, сборы с продажи нефтепродуктов. Поэтому тут больше - зависимость от этих факторов.

- И всё же... Давайте попробуем разобраться. Одной из причин того, что цена на бензин скоро может стать запредельной, эксперты называют монополизацию топливного рынка в стране.

- Внутри страны - внутри страны! (Агаларов произнес эту фразу вот так - дважды, с нажимом.) Я, честно говоря, не очень понимаю, как в этом случае можно иметь проблемы с решением - какая должна быть цена на топливо. Потому что, это же напрямую связано с тем, что мы требуем от поставщиков нефти, от оптовиков, с розницы и так далее... Точно - это связано с налоговой системой, с фискальной системой. Поэтому, тут - какое решение примет правительство, такая и будет цена.

- То есть, если они - правительственные структуры - перестанут, допустим, жесткую налоговую политику проводить по отношению...

- Нет! Не просто жесткую. Дело в том, что есть такие страны - Венесуэла, Иран - там топливо стоит очень дешево. Но не потому, что там люди - более честные или порядочные... В России народ - более законопослушный. Но просто там созданы такие условия, при которых цена может быть низкой внутри страны. Это зависит, еще раз повторю, от фискальной политики.

Поэтому, - если говорить о нашей стране - тут можно ссылаться на все, что хочешь - что они (производители бензина.- А.Г.) там не исполняют решения...

- Дело в том, что правительство у нас уже договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке розничной цены на бензин. Но это, как, опять-таки, считают эксперты - может привести к тому, что независимые АЗС закроются. Кстати, в регионах это происходит уже сейчас.

- А то, что заправки закроются...

- Уже якобы более 15 тысяч станций закрылись.

-.Ну, конечно, закроются, если у них топливо на заправку попадает дороже, чем они могут и имеют право его продавать. То есть, они же в убыток работать не могут. Правильно? Поэтому и закроются...

- Но вот уже к осени правительством должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке. И еще в правительстве решили отменить планировавшееся с 1 июля дальнейшее повышение акцизов...

- Мне очень трудно рассуждать о нефтяном секторе, потому что я там не знаю ни ставки этих акцизов, ни налогов, ни сборов... Там многоступенчатая какая-то, сложная система, в которую я никогда не вникал.

Известный российский миллиардер, президент компании "КРОКУС" - о том, как можно стабилизировать цены на бензин 00:00 00:00

- Вопрос-то на самом деле простой... Ну, то есть - может бензин подорожать до 100 рублей за литр? Или все-таки это фантастическая слишком цифра?

- Нет! Ну, это исключено - до 100 рублей цена на бензин, конечно, не поднимется. Но просто можно было бы, в принципе, установить любую цену.

- Так...

- Любую цену, которая бы устроила страну.

- И главное - чтобы только инфляции не было и цены бы на продукты и товары при этом не росли...

- Кстати, вот вчера я слышал от одного эксперта: мол, это неправда, что - если цены на топливо вырастут внутри страны - обязательно начнется инфляция и цены на все остальное тоже будут повышать...

К сожалению... Это - абсолютная правда. Потому что, в такой большой стране, как Россия, любые продукты или любые изделия, которые вы выпускаете, вы должны перевозить. И если цена на топливо растет, автоматически повышается цена на все. Тут прямая зависимость, тут даже и нечего обсуждать.

Потому что - вы не можете в каждом населенном пункте открыть по заводу, допустим, который будет выпускать йогурты, творог, молоко, сырки какие-то, мороженое и так далее. Эти заводы находятся в определенных городах, а территория, еще раз повторюсь, огромная. И это все надо возить машинами. А если топливо дорожает на 10 процентов, даже с учетом того, что сам йогурт, к примеру, по сути дела, стоит не очень дорого, - транспортная составляющая в этом продукте будет иметь существенное значение.

- То есть, резюмируя ваш комментарий, можно с полной уверенностью сказать, что у России есть возможность внутри своего рынка, внутри государства все-таки регулировать, фиксировать эти неудержимые бензиновые цены...

- Абсолютно! Причем - это такая возможность, которой, я думаю, нет ни в одной стране. Можно установить любую цену, я еще раз повторю... И она прямо зависит от того, какие решения будут приняты правительством.

- Понятно. Спасибо вам огромное. До свидания.

- Пожалуйста.

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