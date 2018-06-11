"Я остаюсь гражданином России": Иван Ургант прокомментировал слухи о получении израильского паспорта

СЕГОДНЯ 13:55 2018-06-11T14:08:46+03:00

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что российский телеведущий репатриировался в еврейское государство

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Известный телеведущий Иван Ургант прокомментировал сообщения о получении им израильского паспорта, позволяющего в рамках безвизового режима свободно посещать 161 страну. Шоумен заверил, что не собирается переезжать в еврейское государства, но, по сути, не опроверг слухи о приобретении еще одного гражданства.

"Я действительно уехал в Израиль...На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю - моя прабабушка и моя тётя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь", - написал Ургант в своем Instagram.

Ургант прокомментировал слухи о смене гражданства и переездеФото: Instagram.com

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в воскресенье, 10 июня, телеведущий вместе со своей женой Натальей Кикнадзе и деться прилетел в Израиль. Тогда же и появилась информация о том, что прямо в аэропорту мужчине выдали удостоверение личности гражданина этой страны и так называемый "даркон" - заграничный паспорт

"Из уважения к моей семье прошу: не пугайте мою бабушку Нину Николаевну моей мифической эмиграцией!", - добавил телеведущий, поздравив всех россиян с наступающим Днем России.