Врио губернатора Тюменской области Александр Моор: «Государство не должно регулировать блогосферу и навязывать ей свои правила»

СЕГОДНЯ 17:45 2018-06-11T17:49:22+03:00

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Представители государственной власти, журналисты, политики и общественные деятели обсудили вопросы свободы и ответственности в блогосфере на Всероссийской конференции блогеров «НеФорум-2018», открывшейся 11 июня в Тюмени. На конференцию съехались более 1200 блогеров, аудитория которых охватывает около 70 млн пользователей социальных сетей. Кроме того, интернет-трансляции и стримы с конференции посмотрели около миллиона зрителей.

Гостей форума приветствовал врио губернатора Тюменской области Александр Моор: он напомнил, что в наш век информационных технологий все же нет ничего лучше непосредственного живого общения. В числе приглашенных экспертов в Тюмень приехали депутат Государственной думы России, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, директор по стратегическому партнерству социальной сети «Одноклассники» Александр Володин, основатель Instagram-агентства Ploskov Production Петр Плосков, создатель онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров.

Тюменская область считается одним из тех регионов, которых в Рунете называют blogger-friendly. По словам модератора форума, директора Евразийского коммуникационного центра Алексея Пилько, регион открыт для любых новых течений и интересных проектов, особенно в сфере информационных технологий.

- Блогосфера - важная часть современной жизни, практически центр информационного пространства, - считает врио губернатора Тюменской области Александр Моор. - Мы не боимся приглашать самых разных людей, потому что большинству из тех, кто здесь побывал, Тюменская область нравится.

Один из важнейших вопросов, обсуждающийся на конференции, - нужно ли государству регулировать информационные процессы в блогосфере и контролировать социальные сети, либо сами блогеры должны выработать своеобразный «Кодекс чести» и жить по его правилам. Как подчеркивает врио губернатора Тюменской области Александр Моор, свобода слова в нашей стране гарантируется Конституцией.

- Тем не менее должен появиться общественный институт, который будет регулировать отрасль блогосферы. Правильнее будет сказать, - саморегулировать, - считает Александр Моор. - Государство пока не готово, да и не должно регулировать эту отрасль и навязывать ей свои правила.

По мнению врио губернатора Тюменской области, одна из главных проблем современного Интернета - фейковая информация, которая публикуется для увеличения числа подписчиков. С ней необходимо бороться – как и с теми блогерами, кто распространяет заведомо ложную информацию. С главой региона согласен и член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин: контролировать блогосферу невозможно, но борьба с фейковой информацией должна вестись. В Госдуме в настоящее время идет бурная дискуссия вокруг законопроекта депутатов Боярского и Ольшевского.

- Документ будет серьезно переработан, поскольку коллеги-депутаты взяли за основу инициативы Германии, а наши правовые системы очень разные. Предметом рассмотрения будет первоисточник фейковой новости. Ответственности за перепосты и лайки не предусмотрено. Я считаю, что закон должен быть понятным, рабочим и простым, - подчеркивает Антон Горелкин.

Что касается обязательного контроля блогосферы государством, то, по словам Горелкина, депутаты Госдумы выступают против радикальных решений в интернет-среде. Комитет Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи изучил многие подобные предложения и проекты и пришел к выводу, что это неэффективно и нереализуемо. Так что обязательной регистрации блог-платформ или доступа в социальные сети только по предоставлению паспортных данных в России точно не будет.

Однако многие блогеры уверены, что государство должно вмешиваться в такие процессы в блогосфере, как проявление экстремизма – на Западе, например, этим занимаются специальные службы. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что между блогосферой, властью и обществом необходимо наладить продуктивный диалог. Поможет в этом День блогера, который необходимо учредить в России.

- Государству важно понимать, что это их граждане, а гражданам понимать, что это их государство. Сначала надо не регулировать, а разговаривать, - уверен Венедиктов.

Напомним, конференция «НеФорум»-2018 проводится уже в седьмой раз. Ранее она проходила в Москве, Минске, Новосибирске, Казани, Уфе и Сочи. Тюменский «НеФорум» стал рекордным по числу участников – на него съехались более 1200 человек из 54 городов России.