Французские СМИ включили Головина в список лучших молодых игроков ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 11:10 2018-06-12T11:35:28+03:00

По мнению журналистов, он может стать светлым пятном в игре нашей команды

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Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Александр Головин вошел в список лучших молодых игроков будущего чемпионата мира по футболу 2018. Как отмечает французское издание Le Monde, полузащитник может стать одним из светлых пятен в не самой сильной игре сборной России на турнире.

В числе заслуг Головина отметили умение исполнять штрафные удары, высокий уровень работы с мячом, способнось помогать напарникам по команде. И Головин - главная фигура команды при переходе из обороны в атаку.

Помимо нашего Головина, в списке будущих молодых лидеров ЧМ-2018 - испанец Марко Асенсио из мадридского "Реала", мексиканец Ирвинг Лозано из ПСВ, Гонсалу Гуэдеш из "ПСЖ", иранский форвард голландского АЗ Алиреза Яханбакш, Амин Арит, представляющий "Шальке-04" в сборной Марокко и аргентинский игрок "Бока Хуниорс" Кристиан Павон.

Стартовый матч чемпионата мира по футболу 2018 года состоится уже послезавтра. 14 июня Россия в "Лужниках" сыграет против Саудовской Аравии в матче открытия турнира.