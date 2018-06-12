СЕГОДНЯ 11:30 2018-06-12T11:41:58+03:00

Во время FIFA2018 в нем будет работать представители правоохранительных органов 32 стран

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На базе Всероссийского института повышения квалификации МВД России в Домодедово открыт Центр международного полицейского сотрудничества, который будет работать в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA2018.

"Задача Центра - свести к минимуму правонарушения болельщиков в регионах, где пройдут матчи. Особое внимание будет сосредоточено на интегрировании комплекса мер по безопасности всех клиентских групп чемпионата в единую систему. Мы дорожим достигнутым уровнем полицейского сотрудничества и осознаем его значимость. Наша общая задача – в любой ситуации реагировать быстро, грамотно, в рамках правового поля. Считаю, что эффективное партнерство, включая оптимально выстроенную систему взаимодействия офицеров связи и мобильных групп, позволит достичь желаемых результатов", - отметил на церемонии открытия министр МВД России Владимир Колокольцев.

В работе Центра примут участие сотрудники криминальной полиции, специалисты по вопросам миграции, национального бюро Интерпола, и многих других подразделений и силовых ведомств. Они будут координировать обеспечение безопасности спортсменов, болельщиков и судей спортивных мероприятий, разбирать наиболее сложные ситуации, которые могут произойти в России с иностранными фанатами.

В России открыт Центр международного полицейского сотрудничества

Помогать в этом им будут переводчики и порядка 150 офицеров связи правоохранительных органов стран – участниц предстоящего футбольного первенства, а также Катара – государства-организатора Чемпионата мира по футболу 2022 года.

Отметим, что опыт обеспечения правопорядка в ходе международных спортивных мероприятий такого масштаба у МВД России имеется уже не малый. Но в ходе проведения Зимних Олимпийских игр и Кубка Конфедераций FIFA нашим полицейским потребовалось более тесное взаимодействие с зарубежными коллегами. За образец был взят Центр международного полицейского сотрудничества, который действовал во время проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции. В нем были созданы условия для работы 50 офицерам полиции из 23 стран Европы.

Внимание Центра международного полицейского сотрудничества FIFA2018 будет сосредоточено на выявлении и задержании лиц, представляющих потенциальную угрозу для безопасности России.

Напомним, матчи чемпионата мира 2018 года пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах.