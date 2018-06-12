2018-06-12T11:41:58+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

В России открыт Центр международного полицейского сотрудничества

Во время FIFA2018 в нем будет работать представители правоохранительных органов 32 стран
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Министр МВД России Владимир КолокольцевМинистр МВД России Владимир Колокольцев
Изменить размер текста:

На базе Всероссийского института повышения квалификации МВД России в Домодедово открыт Центр международного полицейского сотрудничества, который будет работать в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA2018.

"Задача Центра - свести к минимуму правонарушения болельщиков в регионах, где пройдут матчи. Особое внимание будет сосредоточено на интегрировании комплекса мер по безопасности всех клиентских групп чемпионата в единую систему. Мы дорожим достигнутым уровнем полицейского сотрудничества и осознаем его значимость. Наша общая задача – в любой ситуации реагировать быстро, грамотно, в рамках правового поля. Считаю, что эффективное партнерство, включая оптимально выстроенную систему взаимодействия офицеров связи и мобильных групп, позволит достичь желаемых результатов", - отметил на церемонии открытия министр МВД России Владимир Колокольцев.

В работе Центра примут участие сотрудники криминальной полиции, специалисты по вопросам миграции, национального бюро Интерпола, и многих других подразделений и силовых ведомств. Они будут координировать обеспечение безопасности спортсменов, болельщиков и судей спортивных мероприятий, разбирать наиболее сложные ситуации, которые могут произойти в России с иностранными фанатами.

В России открыт Центр международного полицейского сотрудничества

В России открыт Центр международного полицейского сотрудничества

Помогать в этом им будут переводчики и порядка 150 офицеров связи правоохранительных органов стран – участниц предстоящего футбольного первенства, а также Катара – государства-организатора Чемпионата мира по футболу 2022 года.

Отметим, что опыт обеспечения правопорядка в ходе международных спортивных мероприятий такого масштаба у МВД России имеется уже не малый. Но в ходе проведения Зимних Олимпийских игр и Кубка Конфедераций FIFA нашим полицейским потребовалось более тесное взаимодействие с зарубежными коллегами. За образец был взят Центр международного полицейского сотрудничества, который действовал во время проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции. В нем были созданы условия для работы 50 офицерам полиции из 23 стран Европы.

Внимание Центра международного полицейского сотрудничества FIFA2018 будет сосредоточено на выявлении и задержании лиц, представляющих потенциальную угрозу для безопасности России.

Напомним, матчи чемпионата мира 2018 года пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
Где смотреть ЧМ-2018 по футболу: полное расписание трансляций по телеканалам
Все 64 матча чемпионата мира 2018 российские телеканалы покажут в прямом эфире. Мы публикуем для болельщиков полное расписание трансляций по телеканалам, с его помощью вы узнаете, когда и где смотреть ЧМ 2018 по футболу
Новости 24
Космонавт Артемьев поздравил соотечественников с Днем России с борта МКС
Украина потребовала от DW убрать формулировку о "гражданской войне" в Донбассе
Елизавета II направила Путину поздравление с Днем России
СМИ сообщают о скорой отставке премьер-министра Грузии
Япония успешно запустила ракету с разведывательным спутником
США предоставят КНДР гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию
СМИ узнали, что миланский "Интер" предложил "Спартаку" 47 миллионов евро за Промеса
"Какие санкции?": На Украине придумали, как победить Россию
Сенатор США заявил, что в России продолжает жить "советское зло"
В Стокгольме прошли похороны диджея Avicii‍
Взятые в заложники в США дети найдены мертвыми
Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам переговоров
Опубликовано меню рабочего обеда Трампа и Ким Чен Ына
Трамп и Ким Чен Ын вышли на совместную прогулку без переводчиков
Сборная Нигерии прилетела в Россию на ЧМ по футболу
Россия должна изменить позицию: Мэй пресекла разговоры о воссоединении G8
Губернатор Волгоградской области работает на месте крушения катамарана
Погода в Москве на 12 июня 2018 года: ожидается гроза и сильный ветер
Трамп и Ким Чен Ын завершили переговоры в расширенном составе
Ким Чен Ын не стал отвечать на вопросы об отказе от ядерного оружия
В Токио автомобиль въехал в толпу людей
У экономического советника Трампа случился сердечный приступ
Ким Чен Ын заявил, что заинтересован в тесном сотрудничестве с Трампом
Трамп заявил, что встреча тет-а-тет с Ким Чен Ыном прошла «очень-очень хорошо»
Россия призвала Запад не подрывать авторитет Совбеза ООН и ОЗХО
Трамп уверен, что выстроит «отличные отношения» с Ким Чен Ыном
СМИ сообщили о предотвращении серии терактов в Мельбурне
В Сингапуре началась историческая встреча Трампа с Ким Чен Ыном