Футболист сборной Австралии из-за ЧМ 2018 пожертвовал медовым месяцем

СЕГОДНЯ 12:10 2018-06-12T12:21:49+03:00

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Игрок сборной Австралии Джошуа Рисдон сделал неожиданное признание после очередной тренировки своей национальной команды, которая прошла в Казани. Рисдон признал, что перенес свой медовый месяц ради того, чтобы сыграть на чемпионате мира по футболу в России.

- Мы перед свадьбой знали о том, что нас ждет. Пришлось отложить медовый месяц, но если есть что-то важнее его, то это чемпионат мира. Жена поддержала меня. После свадьбы я полностью посвятил себя подготовке к чемпионату мира. Уже после турнира проведём вместе с моей любимой пару недель, - заявил журналистам Джошуа Рисдон.

joshrizzo92 Without a doubt the best day of my life! Such an amazing day marrying my best friend #happywifehappylife

Свадьба футболиста состоялась в начале июня. 25-летний Джошуа Рисдон играет за сборную с ноября 2015 года. Выступает за "Вестерн Сидней Уондерерс" в чемпионате Австралии по футболу.