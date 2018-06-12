2018-06-12T12:21:49+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Футболист сборной Австралии из-за ЧМ 2018 пожертвовал медовым месяцем

Со своей супругой он проведет вместе пару недель после турнира
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Джош Рисдон из-за ЧМ пожертвовал личной жизнью.Джош Рисдон из-за ЧМ пожертвовал личной жизнью.Фото: REUTERS
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Игрок сборной Австралии Джошуа Рисдон сделал неожиданное признание после очередной тренировки своей национальной команды, которая прошла в Казани. Рисдон признал, что перенес свой медовый месяц ради того, чтобы сыграть на чемпионате мира по футболу в России.

- Мы перед свадьбой знали о том, что нас ждет. Пришлось отложить медовый месяц, но если есть что-то важнее его, то это чемпионат мира. Жена поддержала меня. После свадьбы я полностью посвятил себя подготовке к чемпионату мира. Уже после турнира проведём вместе с моей любимой пару недель, - заявил журналистам Джошуа Рисдон.

joshrizzo92joshrizzo92
Without a doubt the best day of my life! Such an amazing day marrying my best friend #happywifehappylife
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Свадьба футболиста состоялась в начале июня. 25-летний Джошуа Рисдон играет за сборную с ноября 2015 года. Выступает за "Вестерн Сидней Уондерерс" в чемпионате Австралии по футболу.

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