Студенты Тимирязевки: «Биткоин – финансовый пузырь, вкладываемся в твердые валюты!»

СЕГОДНЯ 12:45 2018-06-12T12:52:21+03:00

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Двадцать первокурсников технологического факультета и Института механики и энергетики имени В. П. Горячкина проверили свои знания в экономической теории. Олимпиада состояла из двух туров: во время первого ребята решали тестовые задания, во втором – соревновались в выполнении практических упражнений. Будущие экономисты показали, что они отлично владеют материалом, умеют креативно и нестандартно мыслить. По итогам конкурса первое место заняла команда первокурсников технологического факультета.

- Ребята выполняли тестовые задания по экономической тематике: формах конкуренции, рынках, факторах производства и многих других, - рассказывает один из организаторов мероприятия, доцент кафедры политэкономии Наталья Арзамасцева. – Помимо этого, состоялась дискуссия о рынке криптовалют, где были проанализированы принципы майнинга и технологии блокчейн. Студенты доказали, что биткоин и эфириум – финансовые пузыри, и самым надежным является вложение средств в несколько валют: евро, доллары и рубли.

Еще одна олимпиада по экономической теории и макроэкономике прошла среди студентов гуманитарно-педагогического факультета и Института экономии и управления АПК. Этот конкурс отличался повышенной сложностью, ведь, помимо выполнения тестовых заданий, студенты еще демонстрировали свои навыки в макро- и микроэкономике. По заданным параметрам студенты рассчитали ВВП, уровень инфляции и безработицы. Всего в олимпиаде приняли участие 50 студентов. Лучшей была признана команда первого курса института экономики и управления АПК.