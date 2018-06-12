СЕГОДНЯ 13:05 2018-06-12T13:09:47+03:00

Один из поклонников певицы Аллы Пугачёвой выставил на продажу ее автопортрет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Месяц назад в аукционном доме «Литфонд» появился новый лот. Один из поклонников певицы Аллы Пугачёвой выставил на продажу ее автопортрет. Стартовая цена лота -16 тысяч рублей.

- Рисунок выполнен красным маркером на обороте листа из фотоальбома. Под рисунком подпись и дата «28.IX.80 г.». В верхней части рисунка надпись уже зеленым маркером: «До новых встреч! (На новом посту)». Алла Пугачева увлекается и в свободное время занимается живописью. Знакомые Аллы Борисовны рассказывают, что она отлично владеет несколькими техниками и уже много лет пишет картины, - сообщает сайт аукционного дома.

- Мама прекрасно рисует, хочу сделать выставку ее картин, - рассказалывала в одном из интервью «КП» Кристина Орбакайте. - Это была бы бомба! Раз она сейчас не поет, то было бы здорово, если бы мама посвятила свое время живописи, собрала бы все свои старые картины...

Автопортрет Аллы Пугачёвой выставили на продажу

Вот я недавно была в Праге, там певец Карел Готт теперь стал самым знаменитым художником в стране. Я подумала, а почему же маме не сделать выставку своих картин? Они же у нее такие шикарные!

Мама рисует не только акварелью, она может и лаком для ногтей нарисовать картину. Или губной помадой... Я бы спродюсировала этот проект.

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