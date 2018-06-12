Собчак выдала замуж подругу

СЕГОДНЯ 13:59 2018-06-12T14:26:09+03:00

Этот брак для обоих супругов не стал первым. 40-летняя Оксана Лаврентьева воспитывает двоих детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Теперь понятно, почему на недавнем «Кинотавре» в Сочи Собчак называла своих друзей - бизнесвумен, открывшую дизайнера Александра Терехова, Оксану Лаврентьеву и ее друга писателя Александра Цыпкина молодожёнами. Видимо, Ксения уже была приглашена на их свадьбу.

alexander_tsypkin Спасибо абсолютно всем!!! К каждой следующей фотографии подпишу отдельные благодарности, а пока мы еле думаем и двигаемся:)) это было атомно. Спасибо!!!

Напомним: этот брак для обоих супругов не стал первым. 40-летняя Оксана Лаврентьева воспитывает двоих детей. Светская львица четыре года назад развелась с финансистом Антоном Паком. За плечами 42-летнего писателя Цыпкина тоже есть брак.

alexander_tsypkin Ханжи приглашаются в ленту. Так вчера моя "одна на миллион" @olololnew отметила девичник. Именно таким он и должен быть. За это я ее так и люблю! Она настоящая. И она меня терпит.

На свадьбе друзей Собчак гулял весь светский бомонд: писатель и модный блогер Вероника Белоцерковская, Яна Рудковская, Светлана Бондарчук со своим молодым бойфрендом фотографом Сергеем Табуновым, светская львица и бизнесвумен Полина Киценко.

А предшествовал торжеству девичник, где Лаврентьеву и ее подруг развлекали стриптизеры.

olololnew Спасибо моей невероятной команде Русмода за помощь со свадьбой и , конечно, платья @ateliermoscow которые лично курировал @terexov @zverkov_ko #котикзакотика #горькокотики

Цыпкин спокойно воспринял фото с девичника и даже выложил их у себя в Инстаграме, сопроводив словами, мол, его невесте можно все: «Ханжи приглашаются в ленту. Так вчера моя «одна на миллион» отметила девичник. Именно таким он и должен быть. За это я ее так и люблю! Она настоящая. И она меня терпит».

rudkovskayaofficial My couture look for the floral dress code wedding @oloolnew Love this powder rose by the one and only @georgeshobeika, cannot wait for the couture show in Paris! Special thank you to @super_nandini #georgeshobeikacouture #диалогискотиком photo by @zverkov_ko

А на свадьбе правила балом Ксения Собчак. Она вела торжество и рассказала гостям, что поначалу считала, что Цыпкин и Лаврентьева слишком разные, чтобы быть вместе. А познакомила писателя со советской дивой блогер Вероника Белоцерковская.

Поскольку оба супругов из Питера, развлекали бомонд питерские музыканты и актёры - Михаил Боярский (его выступление на подобных вечерах стоит миллион рублей) и группа «Ленинград».