2018-06-12T14:26:09+03:00
Звезды

Собчак выдала замуж подругу

Светская львица Лаврентьева стала женой писателя Цыпкина [фото, видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Этот брак для обоих супругов не стал первым. 40-летняя Оксана Лаврентьева воспитывает двоих детейЭтот брак для обоих супругов не стал первым. 40-летняя Оксана Лаврентьева воспитывает двоих детейФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Теперь понятно, почему на недавнем «Кинотавре» в Сочи Собчак называла своих друзей - бизнесвумен, открывшую дизайнера Александра Терехова, Оксану Лаврентьеву и ее друга писателя Александра Цыпкина молодожёнами. Видимо, Ксения уже была приглашена на их свадьбу.

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Спасибо абсолютно всем!!! К каждой следующей фотографии подпишу отдельные благодарности, а пока мы еле думаем и двигаемся:)) это было атомно. Спасибо!!!
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Напомним: этот брак для обоих супругов не стал первым. 40-летняя Оксана Лаврентьева воспитывает двоих детей. Светская львица четыре года назад развелась с финансистом Антоном Паком. За плечами 42-летнего писателя Цыпкина тоже есть брак.

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Ханжи приглашаются в ленту. Так вчера моя "одна на миллион" @olololnew отметила девичник. Именно таким он и должен быть. За это я ее так и люблю! Она настоящая. И она меня терпит.
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На свадьбе друзей Собчак гулял весь светский бомонд: писатель и модный блогер Вероника Белоцерковская, Яна Рудковская, Светлана Бондарчук со своим молодым бойфрендом фотографом Сергеем Табуновым, светская львица и бизнесвумен Полина Киценко.

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Каков автограф!!! :)))
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А предшествовал торжеству девичник, где Лаврентьеву и ее подруг развлекали стриптизеры.

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Спасибо моей невероятной команде Русмода за помощь со свадьбой и , конечно, платья @ateliermoscow которые лично курировал @terexov @zverkov_ko #котикзакотика #горькокотики
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Цыпкин спокойно воспринял фото с девичника и даже выложил их у себя в Инстаграме, сопроводив словами, мол, его невесте можно все: «Ханжи приглашаются в ленту. Так вчера моя «одна на миллион» отметила девичник. Именно таким он и должен быть. За это я ее так и люблю! Она настоящая. И она меня терпит».

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My couture look for the floral dress code wedding @oloolnew Love this powder rose by the one and only @georgeshobeika, cannot wait for the couture show in Paris! Special thank you to @super_nandini #georgeshobeikacouture #диалогискотиком photo by @zverkov_ko
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А на свадьбе правила балом Ксения Собчак. Она вела торжество и рассказала гостям, что поначалу считала, что Цыпкин и Лаврентьева слишком разные, чтобы быть вместе. А познакомила писателя со советской дивой блогер Вероника Белоцерковская.

Поскольку оба супругов из Питера, развлекали бомонд питерские музыканты и актёры - Михаил Боярский (его выступление на подобных вечерах стоит миллион рублей) и группа «Ленинград».

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Он великий. #котикзакотика
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горькооооо! котики и тортики! #горькокотики!
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