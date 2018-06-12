Собчак выдала замуж подругу
Теперь понятно, почему на недавнем «Кинотавре» в Сочи Собчак называла своих друзей - бизнесвумен, открывшую дизайнера Александра Терехова, Оксану Лаврентьеву и ее друга писателя Александра Цыпкина молодожёнами. Видимо, Ксения уже была приглашена на их свадьбу.
Напомним: этот брак для обоих супругов не стал первым. 40-летняя Оксана Лаврентьева воспитывает двоих детей. Светская львица четыре года назад развелась с финансистом Антоном Паком. За плечами 42-летнего писателя Цыпкина тоже есть брак.
На свадьбе друзей Собчак гулял весь светский бомонд: писатель и модный блогер Вероника Белоцерковская, Яна Рудковская, Светлана Бондарчук со своим молодым бойфрендом фотографом Сергеем Табуновым, светская львица и бизнесвумен Полина Киценко.
А предшествовал торжеству девичник, где Лаврентьеву и ее подруг развлекали стриптизеры.
Цыпкин спокойно воспринял фото с девичника и даже выложил их у себя в Инстаграме, сопроводив словами, мол, его невесте можно все: «Ханжи приглашаются в ленту. Так вчера моя «одна на миллион» отметила девичник. Именно таким он и должен быть. За это я ее так и люблю! Она настоящая. И она меня терпит».
А на свадьбе правила балом Ксения Собчак. Она вела торжество и рассказала гостям, что поначалу считала, что Цыпкин и Лаврентьева слишком разные, чтобы быть вместе. А познакомила писателя со советской дивой блогер Вероника Белоцерковская.
Поскольку оба супругов из Питера, развлекали бомонд питерские музыканты и актёры - Михаил Боярский (его выступление на подобных вечерах стоит миллион рублей) и группа «Ленинград».