Артур Чилингаров: Ради нашей сборной я готов пожертвовать своей волшебной бородой!
- Артур Николаевич, хотелось вас с праздником – с Днем России – во-первых, поздравить.
- Тебя тоже.
- Во-вторых, у нас же Чемпионат мира по футболу. Вы собираетесь участвовать в качестве болельщика-волшебника?
- Постараюсь участвовать.
Чилингаров Артур Николаевич: Великий Полярник и Великий Волшебник
- Раньше же мы писали, и вы это подтверждали на полном серьезе, в частности, Владимир Кожин говорил, что вы всегда были на всех Олимпиадах и на всех Чемпионатах. И вот если из бороды Чилингарова…
- Есть такое.
- … вытащить волосиночку и поколодовать, и наши обязательно…
- Да! Мы уходим с победой.
- Вы на наши матчи пойдете?
- Прорываюсь вот сейчас...
- Да что значит - прорываетесь! Вас же в первую очередь должны - на трибуну, на почетное место вот самое!
- Да я и сам... Объясняю, что если я буду, то гарантирована победа. Опасное это дело – прогнозировать. Но в любом случае…
- А как надо сказать про вашу волшебную бороду? Может, в Министерство спорта или в правительство само обратиться? Вы только скажите!
- Да все же знают, Саш.
- Вы будете на всех наших матчах, ага?
- Нет, я только смогу быть на основных матчах.
- Правильно! А кто будет вашим напарником по выниманию волшебных волос из вашей бороды-то?
- А никого, я один работаю. Один вот.
- Вы можете обещать «Комсомолке», что мы первые узнаем, что вы вытащили золотистую волосинку или серебристую там - из своей бороды, и наши обязательно выиграют?
- Можешь сказать.
- А вы в начале матча или в середине, или в конце будете делать? Эту магию свою?
- Ну, когда как идет игра.
- Я могу сказать, что это все на полном серьезе, это не шутка, и нас ждет борода Чилингарова и нас ждет победы!?
- Можешь, Саш, так и писать, да... (загадочно похохатывает...)
- Спасибо! Ура! Я вот так и знал, кто спасет отечественный футбол и чемпионат мира у нас в России!!!
- Без бороды вот только останусь....
- Да нет. Ничего - ничего!.. Она еще вырастет. У вас же такая борода – полярная!