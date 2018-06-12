2018-06-12T17:27:05+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Артур Чилингаров: Ради нашей сборной я готов пожертвовать своей волшебной бородой!

Об этом великий полярник, Герой Советского Союза и Герой России, чья белая магия не раз выручала наших спортсменов на Чемпионатах и Олимпиадах, на полном серьезе заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Артур ЧилингаровАртур ЧилингаровФото: Александр ГАМОВ
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- Артур Николаевич, хотелось вас с праздником – с Днем России – во-первых, поздравить.

- Тебя тоже.

- Во-вторых, у нас же Чемпионат мира по футболу. Вы собираетесь участвовать в качестве болельщика-волшебника?

- Постараюсь участвовать.

Чилингаров Артур Николаевич: Великий Полярник и Великий Волшебник

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- Раньше же мы писали, и вы это подтверждали на полном серьезе, в частности, Владимир Кожин говорил, что вы всегда были на всех Олимпиадах и на всех Чемпионатах. И вот если из бороды Чилингарова…

- Есть такое.

- … вытащить волосиночку и поколодовать, и наши обязательно…

- Да! Мы уходим с победой.

- Вы на наши матчи пойдете?

- Прорываюсь вот сейчас...

- Да что значит - прорываетесь! Вас же в первую очередь должны - на трибуну, на почетное место вот самое!

- Да я и сам... Объясняю, что если я буду, то гарантирована победа. Опасное это дело – прогнозировать. Но в любом случае…

- А как надо сказать про вашу волшебную бороду? Может, в Министерство спорта или в правительство само обратиться? Вы только скажите!

- Да все же знают, Саш.

- Вы будете на всех наших матчах, ага?

- Нет, я только смогу быть на основных матчах.

- Правильно! А кто будет вашим напарником по выниманию волшебных волос из вашей бороды-то?

- А никого, я один работаю. Один вот.

- Вы можете обещать «Комсомолке», что мы первые узнаем, что вы вытащили золотистую волосинку или серебристую там - из своей бороды, и наши обязательно выиграют?

- Можешь сказать.

- А вы в начале матча или в середине, или в конце будете делать? Эту магию свою?

- Ну, когда как идет игра.

- Я могу сказать, что это все на полном серьезе, это не шутка, и нас ждет борода Чилингарова и нас ждет победы!?

- Можешь, Саш, так и писать, да... (загадочно похохатывает...)

- Спасибо! Ура! Я вот так и знал, кто спасет отечественный футбол и чемпионат мира у нас в России!!!

- Без бороды вот только останусь....

- Да нет. Ничего - ничего!.. Она еще вырастет. У вас же такая борода – полярная!

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