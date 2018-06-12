Беременная жена Александра Овечкина устроила фотосессию и похвасталась животиком

СЕГОДНЯ 21:25 2018-06-12T21:34:14+03:00

Теперь в спальне Александра Овечкина и Анастасии Шубской ночует еще и Кубок Стэнли. Фото: Инстаграм.

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На днях Александр Овечкин одержал громкую победу – российский хоккеист и его клуб «Вашингтон кэпитэлз» впервые в истории выиграли Кубок Стэнли. А когда спортсмен во время церемонии награждения сфотографировался вместе со своей женой Анастасией Шубской, стало совершенно очевидно, что поздравлять Александра нужно не только с призом. В семье Овечкиных ожидается пополнение: супруга спортсмена уже примерно на восьмом месяце беременности. До сих пор Настя соблюдала конспирацию и не рассказывала поклонникам о том, что она скоро станет мамой. Теперь, когда ее интересное положение не секрет, Анастасия решила больше не таится и устроила «беременную» фотосессию.

Дочь актрисы Веры Глаголевой поделилась в Инстаграме свежим снимком: Анастасия сфотографировалась на фоне пальм в легком летнем платье. Будущая мама нежно поглаживает животик.

- Прекрасного всем дня, - подписала Шубская красивый кадр, который, судя по хэштегам, сделала ее старшая сестра.

nastyashubskaya Прекрасного всем дня #tbt#miami#pregnancy#sisterbestphotographer

Подписчики в комментариях поздравляют Анастасию со скорым появлением первенца и желают им с Сашей счастья и здоровья будущему малышу. «Это самое прекрасное и чудесное время. Наслаждайся каждой минутой!», - пишут поклонники.

К слову, слухи о том, что Анастасия беременна, начали гулять по Интернету практически сразу после свадьбы Овечкина и Шубской. Возможно, поэтому супруги до последнего не рассказывали, что ждут ребенка, предпочитая радоваться периоду ожидания без внимания публики. И для 32-летнего Александра, и для 24-летней Анастасии это будет первый ребенок.

Будущие супруги до свадьбы были знакомы несколько лет: отец модели Кирилл Шубский работал в Олимпийском комитете России. Именно он привез дочь на Олимпиаду в Пекин, где Анастасия познакомилась с Александром. Хоккеист Овечкин приехал на летнюю Олимпиаду как гость – поболеть за российскую сборную. Выпускница ВГИКа Анастасия Шубская считалась одной из самых богатых невест России: отец девушки, Кирилл Шубский — президент страховой компании «Согласие-Альянс», его состояние оценивается примерно в 2 миллиарда долларов. Впрочем, и Овечкин был не менее завидным женихом. В январе 2008 года он подписал с «Вашингтон Кэпиталз» 13-летний контракт на сумму 124 миллиона долларов.

Родители Насти, Кирилл Шубский и режиссер Вера Глаголева, выбор дочери одобрили. Да и родителям Александра Настя сразу пришлась по душе. Роскошную свадьбу Шубская и Овечкин сыграли 8 июля 2017 года.

До Анастасии Александр три года встречался с теннисисткой Марией Кириленко, пара даже объявила о помолвке. Спортсмены расстались в июле 2014 года. А в январе 2015 года Маша вышла замуж за столичного чиновника.