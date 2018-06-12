Галина Золина: «Тимирязевская академия – бренд мирового уровня, которому нет аналогов»

12 Июнь 22:50 2018-06-12T23:02:15+03:00

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В июне главный аграрный вуз страны по традиции устраивает встречу выпускников, на которую приезжают выходцы академии из зарубежных стран. В выходные 30-летие окончания учебы отметили выпускники агрофака. Накануне этого события ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Галина Золина встретилась с делегацией из Болгарии – бизнесменами Светльо Стойчевым, Пенко Атанасовым и Димчо Недялковым.

Пенко Атанасов на родине в Болгарии сделал успешную политическую карьеру и добился успехов в бизнесе. Вместе со своими однокурсниками он каждые пять лет приезжает в Тимирязевку на юбилей своего выпуска, а в 2015 году предприниматель побывал на 150-летии академии. Как рассказал болгарский бизнесмен, на различных международных конференциях ему часто задают вопрос об образовании. И тот факт, что он – обладатель диплома Тимирязевской академии, неизменно вызывает уважение.

- Тимирязевская академия – бренд мирового уровня, которому нет аналогов, - согласилась с Пенко Атанасовым ректор академии.

Галина Золина рассказала бывшим выпускникам о ближайших планах и переменах, которые ожидают Тимирязевскую академию уже в следующем году. Руководство вуза планирует продолжить масштабный ремонт учебных корпусов и общежитий. Кроме того, в будущем году при Тимирязевке заработает колледж: ежегодно он будет принимать 50 студентов, которые смогут получить среднее профессиональное образование по направлению «Агроинженерия». Также в ближайшее время Тимирязевка планирует открыть собственную гимназию, чтобы обучать своих будущих абитуриентов прямо со школьной скамьи

- Наша задача первым среди всех аграрных вузов России выйти на площадку открытого университета, доступного для всего мира, - рассказала Галина Золина.

Проректор по международной деятельности, а в прошлом - один из преподавателей болгарских выпускников Евгений Кошкин подчеркнул, что авторитет Тимирязевки складывался в течение многих десятилетий. На сегодня академия имеет статус базовой организации Содружества независимых государств, а также Министерства сельского хозяйства России.