2018-06-12T23:48:28+03:00
Экономика

Эксперты снова предрекают резкий рост цен на бензин

Согласно прогнозу Независимого топливного союза, цена на горючее может вырасти до 100 рублей за литр. Есть ли основания для таких оценок?
Евгений БЕЛЯКОВdd_money
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Эксперты снова предрекают резкий рост цен на бензинЭксперты снова предрекают резкий рост цен на бензинФото: Олег УКЛАДОВ
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Только вроде все успокоилось, а эксперты опять кошмарят. Мол, цены на горючее могут снова взлететь. Одна из причин - массовое банкротство небольших сетей АЗС. Как подсчитали в Независимом топливном союзе, из-за убытков могут исчезнуть 15 тысяч заправочных станций. Это приведет к монополизации рынка (то есть на нем останутся только крупные нефтяные компании) и резкому росту цен - вплоть до 100 рублей за литр.

Прежде чем пугаться, давайте разберемся в деталях. Во-первых, цифру явно взяли для красного словца. Никаких расчетов эксперты не прилагают. Во-вторых, НТС отстаивает интересы тех самых независимых АЗС. То есть вряд ли оценку можно назвать объективной. И в-третьих, эксперты сами себе противоречат. Наоборот, если на рынке останется несколько крупных компаний, их будет легче контролировать. Собственно, именно это сейчас и происходит.

Но это не значит, что к таким экспертам не надо прислушиваться. Они предлагают дельные вещи. Например, заморозить цены не только в рознице, но и в оптовых продажах. А еще лучше - стимулировать нефтяников больше нефти продавать на внутреннем рынке. Это будут нормальные рыночные меры. Пока правительство ограничилось только снижением акцизов на топливо. Этого явно недостаточно, считают эксперты.

И в этом с ними можно согласиться.

Напомним, сейчас литр 92-го бензина в среднем по стране стоит около 42 рублей. Всего за месяц он подорожал на 7%. Рост пока удалось остановить.

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