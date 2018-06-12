Эксперты снова предрекают резкий рост цен на бензин

12 Июнь 23:46 2018-06-12T23:48:28+03:00

Согласно прогнозу Независимого топливного союза, цена на горючее может вырасти до 100 рублей за литр. Есть ли основания для таких оценок?

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Только вроде все успокоилось, а эксперты опять кошмарят. Мол, цены на горючее могут снова взлететь. Одна из причин - массовое банкротство небольших сетей АЗС. Как подсчитали в Независимом топливном союзе, из-за убытков могут исчезнуть 15 тысяч заправочных станций. Это приведет к монополизации рынка (то есть на нем останутся только крупные нефтяные компании) и резкому росту цен - вплоть до 100 рублей за литр.

Прежде чем пугаться, давайте разберемся в деталях. Во-первых, цифру явно взяли для красного словца. Никаких расчетов эксперты не прилагают. Во-вторых, НТС отстаивает интересы тех самых независимых АЗС. То есть вряд ли оценку можно назвать объективной. И в-третьих, эксперты сами себе противоречат. Наоборот, если на рынке останется несколько крупных компаний, их будет легче контролировать. Собственно, именно это сейчас и происходит.

Но это не значит, что к таким экспертам не надо прислушиваться. Они предлагают дельные вещи. Например, заморозить цены не только в рознице, но и в оптовых продажах. А еще лучше - стимулировать нефтяников больше нефти продавать на внутреннем рынке. Это будут нормальные рыночные меры. Пока правительство ограничилось только снижением акцизов на топливо. Этого явно недостаточно, считают эксперты.

И в этом с ними можно согласиться.

Напомним, сейчас литр 92-го бензина в среднем по стране стоит около 42 рублей. Всего за месяц он подорожал на 7%. Рост пока удалось остановить.