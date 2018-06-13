Самая футбольная страна

СЕГОДНЯ 01:49 2018-06-13T01:56:58+03:00

Эти восемь лет пролетели мгновенно. Только-только нам дали право проводить ЧМ, а тут и матч-открытие на носу... Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эти восемь лет пролетели мгновенно. Только-только нам дали право проводить ЧМ, а тут и матч-открытие на носу...

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Фантастические стадионы, ажиотаж с билетами, страх перед приезжими, смешные истории, надежды на достойный результат, суперигроки на российской земле в небывалых количествах...

А в голове только громкие слова и победные междометия: «Мы! У нас! Эх! Круто-то как!» И ведь все они совершенно обоснованны. Завтра, 14 июня, мы все окунемся в Историю. Не футольную, а мировую. Об этих днях вам предстоит рассказывать внукам. О них будут снимать документальные фильмы, и именно про эти даты вас обязательно спросят: «Где вы были с 14 июня по 15 июля?»

Счастливые обладатели билетов вдохнут праздник целиком, сразу, концентрированно. Болельщики у телевизора увидят все в подробностях. Но лучше всего чемпионат мира воспринимается на улицах городов-участников. С беспричинно счастливыми людьми, с экзотическими гостями издалека, с талисманами первенства в самых неожиданных местах...

Не важно, какие у вас планы. Идите на улицы, включайте телевизоры, вырывайте зубами билеты. Такого у нас в стране еще никогда не было. И едва ли событие, сопоставимое по масштабам, еще раз произойдет во время нашей жизни. Не упустите случай! И да, конечно, не забудьте посмотреть футбол...

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

Что бы вы пожелали нашей сборной?

Татьяна БУЛАНОВА, певица, Санкт-Петербург:

- Победы!

Юнус-Бек ЕВКУРОВ, глава Ингушетии:

- Я оптимист, поэтому желаю, чтобы наши ребята стали чемпионами мира! Ну а всем остальным сборным, которые прилетели в Россию, болельщикам - успехов! Чтобы наши гости у нас чувствовали себя комфортно, чтобы увидели - в полном масштабе - нашу страну, наши красоты, наши богатства. И чтобы у тех, кто воспринимает Россию, ориентируясь только на наших недоброжелателей... чтобы у них в корне поменялось мнение о нашей стране в хорошую сторону.

Александр ШИРВИНДТ, худрук Московского академического театра сатиры:

- Не обращать внимания на все то, что сейчас льется в адрес сборной. Чего еще - будет понятно после первого матча.

Екатерина ГАМОВА, двукратная чемпионка мира по волейболу:

- Мы должны всегда поддерживать своих ребят. Все-таки они выходят на поле защищать честь России. Я могу только реальные вещи пожелать. Ну хотя бы выхода из группы. Но в любом случае это будет большой праздник для болельщиков.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:

- Лучшей сборной, чем сегодня, у нас все равно нет. И надо болеть за своих. А пожелать нашей команде хочу того, что я сказал главному тренеру сборной Станиславу Черчесову: чтобы они совершили чудо. А чудо - это не только выход из группы, а еще и красивая игра. Бывают же чудеса в нашей стране!

Дмитрий ХАРАТЬЯН, актер:

- Побольше голов! Но не в свои ворота, а только в чужие!

Антон АЛИХАНОВ, губернатор Калининградской области:

- Калининград - один из тех городов, где пройдет чемпионат. Мне уже посчастливилось выйти на поле - в матче открытия нашей футбольной арены я сделал первый пас. Причем удачный. Наша «Балтика» со счетом 3:1 победила «Тюмень». Моя мечта - чтобы сборная России как минимум дошла до финала.

Сергей и Татьяна, слушатели Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- А у нас просьба ко всем комментаторам - если наши проиграют, не делайте из этого трагедии. Давайте не будем портить праздник футбола, который пришел в Россию.