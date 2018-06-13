2018-06-13T11:24:36+03:00
Общество

Отведать ухи и научиться печь калитки: В Ленинградской области отметили вепсский праздник «Древо жизни»

Каждый год он привлекает в село Винницы Подпорожского района все больше туристов
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Новое здание Вепсского центра фольклора открыли обрядом «Новоселье», который провели народные коллективы Винниц. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.Новое здание Вепсского центра фольклора открыли обрядом «Новоселье», который провели народные коллективы Винниц. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.
Изменить размер текста:

В Ленинградской области в 31-й раз отметили вепсский праздник «Древо жизни», который традиционно проходит в селе Винницы Подпорожского района. Вепсы – малый финно-угорский народ, живущий в Карелии, Вологодской и Ленинградской областях России, называют Винницы столицей своего края. Каждый год здесь выбирают новую тему для праздника «Древо жизни», в 2018-м ею стал «Кузовок сказок» («Mastneine sarnoid»). Жители и гости Винниц увидели театрализованное представление по мотивам финно-угорских сказок, отведали традиционных вепсских угощений и поучаствовали в увлекательных мастер-классах.

Настоящим подарком к празднику для жителей села стало новое здание Вепсского центра фольклора: на его двух просторных этажах разместятся мастерская, студии для занятий на ткацких станках, кружки декоративно-прикладного творчества для детей и взрослых. На первом этаже расположились зрительный зал на 50 мест, а так же кухня, где будут проходить занятия по основам вепсской кулинарии. В фойе нового фольклорного центра уже можно посмотреть постоянные экспозиции, посвященные истории вепсского народа. Новое здание открыли веселым обрядом «Новоселье», который провели фольклорный ансамбль "Армас" и народный коллектив «Хозяюшки».

Праздник "Древо жизни" проводится в Винницах уже 30 лет. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Праздник "Древо жизни" проводится в Винницах уже 30 лет. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Праздник продолжился народными гуляньями: торговые ряды наперебой предлагали попробовать блюдами вепсской кухни – карельские пирожки-калитки, которые пекут из пшеничной и ржаной муки, уху и вепсское пиво олудь. В подворьях можно было ощутить весь колорит вепсских деревень и принять участие в мастер-классах, обучающих традиционным ремеслам. Взрослые и дети азартно учились вязать веники, печь калитки, ткать пояски и лепить посуду из глины. Сувениры, сделанные руками местных умельцев, стали отличными подарками, которые туристы увезли домой. Для зрителей в этот день выступили фольклорные коллективы из Винниц и соседних районов и областей.

На праздник в столицу вепсов приехали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева. Приветствуя участников праздника, Любовь Совершаева отметила: Ленинградская область является лидером в реализации государственной национальной политики, причем не только на Северо-Западе России. И новый центр вепсской культуры – один из удачных примеров сотрудничества федеральной, региональной и муниципальной властей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева побывали в новом здании Вепсского центра фольклора. Фото: пресс-служба администрации Ленингр

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева побывали в новом здании Вепсского центра фольклора. Фото: пресс-служба администрации Ленингр

- «Праздник «Древо жизни» проводится более 30 лет и с каждым годом получается все интереснее, - рассказал губернатор Ленинградской области. - Ярче становится культурная программа и все больше появляется торговых рядов. И не только я, но и все ленинградцы приезжают сюда с хорошим настроением. Самое главное, что Винницы начинают активно развиваться. Ведется капитальный ремонт жилых домов, отремонтирована автомобильная дороги к поселку. Мы хотим, чтобы как можно больше ребят и девушек, которые здесь родились, мечтали вернуться сюда после учебы.

СПРАВКА «КП»

Статус коренного малочисленного народа Российской Федерации вепсы получили в 2000 году. Общая численность вепсов в России, по последней переписи 2010 года, составляет 5936 человек. В Ленинградской области живут 1380 вепсов, основным местом их компактного проживания является село Винницы (вепс. - Вингл) Подпорожского района Ленинградской области. Вепсский праздник «Древо жизни» здесь отмечают с 1987 года. Год за годом «Древо жизни» набирает популярность, привлекая в начале июня в Винницы все больше и больше туристов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Сняв китель и отбросив чувство долга
В трагической истории с катамараном, утянувшим с собой на дно 11 человек, меня лично цепляет даже не то, как именно это произошло. Увы, в стране от пьянки-гулянки и связанных с ней ЧП ежегодно гибнут десятки, да что там, сотни тысяч человек
Наталья Поклонская: «Про Николая Второго впервые услышала в пять лет. Мне бабушка рассказала, что он наш святой государь»
Депутат Госдумы в эфире Радио «КП» рассказала о скандале с Императорским домом Романовых, развеяла мифы о своем «царебожии» и ответила на вопросы журналиста Максима Шевченко
Геннадий Онищенко: Не надо путать кислое с пресным и... абсурдизировать "молочный" контроль!
Экс-главсанврач страны, а ныне первый замглавы Комитета Госдумы по науке и образованию едва не бросил трубку, говоря о том, почему мы решили снова принять белорусскую продукцию
Новости 24
Песков: в России будут рады видеть Трампа на ЧМ-2018
Президент России оценил работу ФИФА по подготовке к ЧМ-2018
Центробанк: россияне перестали копить деньги и стали больше тратить
В Кремле оценили встречу лидеров США и КНДР
Перед ЧМ-2018 Роскачество проверило светлое пиво
ФИФА заработает на ЧМ-2018 рекордные 6,1 млрд долларов
Проверки российских предприятий будут проходить только после согласования с прокураторуй
Российские военные восстанавливают школу под Дамаском
Нидерланды одобрили соглашение с Украиной для облегчения суда по МН17
Сильнейшая песчаная буря нарушила работу марсохода Opportunity
Минфин встал на защиту продаж пива в пластиковых бутылках
Россотрудничество: число молодых украинцев, желающих учиться в России, неуклонно растет
Маск сообщил, что Tesla уволит больше 4 тысяч сотрудников для сокращения расходов
Спикер Рады предложил британскому парламенту создать группу по противодействию «российской агрессии»
Войска аравийской коалиции начали наступление на йеменский порт Ходейда
Сборная Саудовской Аравии прилетела в Москву на матч открытия ЧМ-2018
Роструд напомнил, что на этой неделе россиян ожидают всего три рабочих дня
После гибели 11 человек на Волге задержали владельца лодочной станции
Новое название Македонии вынесут на общенациональный референдум осенью этого года
Руководство «Укрпочты» заявило, что компания находится на грани банкротства
В Миннесоте енот забрался на 23 этаж этаж небоскреба
День России отметили в США
Погода в Москве на 13 июня 2018 года: ожидается до 22 градусов тепла
В Японии в 2022 году понизят возраст совершеннолетия с 20 до 18 лет
«Он все понял»: Трамп заявил, что удар США по Сирии в 2017 году был предостережением Китаю