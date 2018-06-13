Отведать ухи и научиться печь калитки: В Ленинградской области отметили вепсский праздник «Древо жизни»

СЕГОДНЯ 11:20 2018-06-13T11:24:36+03:00

Каждый год он привлекает в село Винницы Подпорожского района все больше туристов

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В Ленинградской области в 31-й раз отметили вепсский праздник «Древо жизни», который традиционно проходит в селе Винницы Подпорожского района. Вепсы – малый финно-угорский народ, живущий в Карелии, Вологодской и Ленинградской областях России, называют Винницы столицей своего края. Каждый год здесь выбирают новую тему для праздника «Древо жизни», в 2018-м ею стал «Кузовок сказок» («Mastneine sarnoid»). Жители и гости Винниц увидели театрализованное представление по мотивам финно-угорских сказок, отведали традиционных вепсских угощений и поучаствовали в увлекательных мастер-классах.

Настоящим подарком к празднику для жителей села стало новое здание Вепсского центра фольклора: на его двух просторных этажах разместятся мастерская, студии для занятий на ткацких станках, кружки декоративно-прикладного творчества для детей и взрослых. На первом этаже расположились зрительный зал на 50 мест, а так же кухня, где будут проходить занятия по основам вепсской кулинарии. В фойе нового фольклорного центра уже можно посмотреть постоянные экспозиции, посвященные истории вепсского народа. Новое здание открыли веселым обрядом «Новоселье», который провели фольклорный ансамбль "Армас" и народный коллектив «Хозяюшки».

Праздник "Древо жизни" проводится в Винницах уже 30 лет. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Праздник продолжился народными гуляньями: торговые ряды наперебой предлагали попробовать блюдами вепсской кухни – карельские пирожки-калитки, которые пекут из пшеничной и ржаной муки, уху и вепсское пиво олудь. В подворьях можно было ощутить весь колорит вепсских деревень и принять участие в мастер-классах, обучающих традиционным ремеслам. Взрослые и дети азартно учились вязать веники, печь калитки, ткать пояски и лепить посуду из глины. Сувениры, сделанные руками местных умельцев, стали отличными подарками, которые туристы увезли домой. Для зрителей в этот день выступили фольклорные коллективы из Винниц и соседних районов и областей.

На праздник в столицу вепсов приехали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева. Приветствуя участников праздника, Любовь Совершаева отметила: Ленинградская область является лидером в реализации государственной национальной политики, причем не только на Северо-Западе России. И новый центр вепсской культуры – один из удачных примеров сотрудничества федеральной, региональной и муниципальной властей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева побывали в новом здании Вепсского центра фольклора. Фото: пресс-служба администрации Ленингр

- «Праздник «Древо жизни» проводится более 30 лет и с каждым годом получается все интереснее, - рассказал губернатор Ленинградской области. - Ярче становится культурная программа и все больше появляется торговых рядов. И не только я, но и все ленинградцы приезжают сюда с хорошим настроением. Самое главное, что Винницы начинают активно развиваться. Ведется капитальный ремонт жилых домов, отремонтирована автомобильная дороги к поселку. Мы хотим, чтобы как можно больше ребят и девушек, которые здесь родились, мечтали вернуться сюда после учебы.

СПРАВКА «КП»

Статус коренного малочисленного народа Российской Федерации вепсы получили в 2000 году. Общая численность вепсов в России, по последней переписи 2010 года, составляет 5936 человек. В Ленинградской области живут 1380 вепсов, основным местом их компактного проживания является село Винницы (вепс. - Вингл) Подпорожского района Ленинградской области. Вепсский праздник «Древо жизни» здесь отмечают с 1987 года. Год за годом «Древо жизни» набирает популярность, привлекая в начале июня в Винницы все больше и больше туристов.