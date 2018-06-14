Спасем Тимирязевский парк: В Тимирязевской академии открыли охоту на эковандалов

СЕГОДНЯ 00:30 2018-06-14T00:39:07+03:00

Многие отдыхающие не соблюдают правила поведения в лесу: жгут костры, жарят шашлыки, оставляют после себя горы мусора. Фото: timacad.ru

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Лесная опытная дача Тимирязевской академии известна москвичам как Тимирязевский парк. Это уникальная лаборатория под открытым небом, расположившаяся на территории в 250 гектаров. В 17-м веке этот лес посадил дед Петра I, здесь растет более 50 видов деревьев и кустарников, завезенных со всех уголков мира: клён, туя, пихта, ясень, осина, лиственница, дуб, берёза, липа и многие другие. Лес стал домом для многих животных и птиц, занесенных в Красную книгу. Возраст некоторых деревьев Тимирязевского парка насчитывает 200 лет.

В выходные в парк традиционно стекаются горожане, чтобы отдохнуть на природе. К сожалению, многие отдыхающие не соблюдают правила поведения в лесу: жгут костры, жарят шашлыки, оставляют после себя горы мусора, наносят непоправимый вред деревьям и кустарникам.

– В результате снижается продуктивность древостоя и сокращается срок жизни зеленых великанов, – рассказывает директор Музея леса Тимирязевки Александр Гемонов.

В выходные студенты и преподаватели Тимирязевской академии вместе с представителями районной управы, ОМВД и МЧС провели рейд по Лесной опытной даче и привлекли нескольких эковандалов к ответственности.

– За нарушение статьи 20.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах» представители полиции выписали посетителям штрафы в размере от 500 до 1 500 рублей, – рассказывает проректор по административно-хозяйственной работе Олег Караваев.

По словам начальника управления комплексной безопасности РГАУ-МСХА Фархада Загирова, теперь рейды будут проводиться в Тимирязевском парке гораздо чаще. Так что любителям шашлыков придется искать другие, законные места для отдыха.