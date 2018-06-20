2018-06-20T07:45:53+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

«Надо выходить и играть на победу»: Дениса Черышева назвали лучшим игроком матча Россия - Египет

Отец футболиста признался, что начал верить в сборную России, когда в нее попал сын
Юлия ДИВЕЕВА
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Полузащитник сборной РФ Денис Черышев после матча с ЕгиптомПолузащитник сборной РФ Денис Черышев после матча с ЕгиптомФото: СОЦСЕТИ
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Полузащитник сборной России Денис Черышев признан лучшим игроком матча с Египтом. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Наша команда во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге победила египтян со счетом 3:1. Игрок «Вильярреала» забил во втором тайме второй гол за Россию. В предыдущем матче со сборной Саудовской Аравии, когда наши футболисты победили 5:0, Черышева также назвали лучшим игроком. В гонке бомбардиров турнира он догнал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который выполнил первый на ЧМ-2018 хет-трик в матче против Испании.

«Очень доволен, что все проходит так. Все здоровы, я здоров, я могу играть. Надо не расслабляться и продолжать в том же духе», - сказал Денис после игры с Египтом.

Черышев отметил, что сейчас надо готовиться к следующей игре, а к победам относиться без эйфории, передает Sports.ru

«Мы достигли первой цели. Думаю, после группы все соперники будут очень сильными….Мы постараемся, чтобы страна дальше радовалась так же», – сказал полузащитник.

Ранее отвечая на вопросы болельщиков в социальной сети «ВКонтакте» Денис признался, что травм, которые преследуют футболиста в последние годы, снова двигаться вперед его вдохновляют семья, девушка и Бог.

- Молитва сильно помогает в таких ситуациях. А как еще? Что на этом жизнь заканчивается? Поплакал один день и все. Дальше надо думать о том, что нужно сделать, чтобы хорошо восстановиться, -сказал спортсмен.

Денис Черышев признается, что силы идти вперед ему дает вера в Бога Фото: СОЦСЕТИ

Денис Черышев признается, что силы идти вперед ему дает вера в БогаФото: СОЦСЕТИ

Дмитрий Черышев поверил в сборную РФ, когда сын попал в ее состав

Отец Дениса, Дмитрий Черышев - бывший футболист, выступал за «Динамо» и сборную России. После второй победы России и третьего гола сына он рассказал, что всегда верил в российскую сборную

«Начинал верить, когда Денис попал в список. Мой товарищ сказал одну замечательную фразу: «Ну если отец не будет верить в своего сына...», - вспомнил бывший футболист, отвечая на вопросы сайта Чемпионат.ру.

Он напомнил, что команду много критиковали, но эта критика в конце концов принесла плоды.

«Ребята выполнили большой объём работы и вышли из группы, чего мы так долго ждали. Но критика — это одно, а когда есть повод, то надо обязательно хвалить», — сказал Черышев в эфире телеканала «Матч».

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Еще пару недель назад эту команду считали никчемной бандой миллионеров, уставшей от футбола и от самих себя. Но первая победа – 5:0 над Саудовской Аравией, вторая – 3:1 над Салахом и его Египтом. И теперь вся страна влюблена в сборную России. Если это сон, то не будите нас – хочется досмотреть до финала. (подробности)

Станислав Черчесов: У нас нет слова «проблемы», есть вопросы

- С победой, Станислав Саламович. За счет чего удалось переиграть египтян?

- Нам в этом матче надо было выиграть, чтобы решить свои задачи, а а Египет должен был обязательно побеждать, чтобы остаться в турнире. Это совершенно разные психологические установки, тем

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