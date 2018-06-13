Пять лучших фильмов Кинотавра-2018: Чем дальше в лес, тем круче бес

СЕГОДНЯ 02:32 2018-06-13T02:36:50+03:00

«Комсомолка» представляет картины главного национального фестиваля. К моменту сдачи номера не все ленты были показаны, но вот некоторые из фильмов, обративших на себя внимание

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«Русский бес»

Режиссер: Григорий Константинопольский.

В ролях: Иван Макаревич, Любовь Аксенова, Виктория Исакова, Ксения Раппопорт.

Дерзкий, свободный, энергичный фильм автора «8 ? долларов» и «Пьяной фирмы» - плутовской роман о молодом пройдохе, собирающемся жениться на глупой дочке богатых родителей и с целью втереться к ним в доверие прикидывающимся охранителем разнообразных духовных скреп. Притом что в реале он психопат и то ли воображает, то ли реально совершает разнообразные преступления и убийства. Шантажирует мать семейства, засняв ее изменяющей мужу, и душит тетку-чиновницу, требующую у него взятки. Комментарий на злобу дня Константинопольский соединяет с традиционной российской метафизикой, почерпнутой из классической литературы, и актуальными кинематографическими перверсиями из новейших зарубежных сериалов. Не забывая и о самоиронии: появившись на экране в одной из инкарнаций «русского беса», он признает, что остался в лихих 90-х.

Фото: Кадр из фильма

«Война Анны»

Режиссер: Алексей Федорченко.

В главной роли: Марта Козлова.

Одна из лучших работ Алексея Федорченко, автора «Овсянок» и «Первых на Луне». Зритель будет потрясен. Действие происходит во время войны, которая дана глазами маленькой еврейской девочки, восставшей из могилы и много дней скрывавшейся в школьной печке. Работа режиссера с юной актрисой беспрецедентна. Сравнить ее можно только с работой Элема Климова в «Иди и смотри», с которой у «Войны

Анны» вообще много общего, хотя картина Федорченко гораздо скромнее. Мы смотрим ee глазами оператора Алишера Хамидходжаевa («Аритмия»), фактически разделившего роль Анны с уникальной 6-летней Мартой Козловой. Но впечатление от картины сравнимо с недоумением от того факта, что этот нетрескучий, непарадный, без всякого ложного пафоса фильм о Великой Отечественной войне авторы сделали без всякой поддержки государства, собрав средства за счет краудфандинга (то есть «всем миром» через интернет. - Ред.).

Фото: Кадр из фильма

«Подбросы»

Режиссер: Иван Твердовский.

В ролях: Денис Власенко, Анна Слю, Данил Стеклов.

Третий фильм Ивана Твердовского («Класс коррекции», «Зоология») - криминальная мелодрама о брошенном в младенчестве юноше, внезапно возвращенном его беглой матерью из интерната в Москву. Но не из внезапно проснувшейся материнской любви. Мать - член организованной группы, включающей в себя работников ДПС и судебных органов по разводу «терпил». И парень с натренированным страданиями телом нужен ей как исполнитель «подбросов» - он бросается под дорогие авто под бдительным надзором сотрудника ДПС, который потом вымогает у попавшегося взятку. А пацан, конечно, начинает испытывать незнакомые ему чувства по отношению к родившей его в 16 лет еще молодой женщине. Да, впрочем, и мать ли она ему? У Твердовского настолько окрепла рука, что он в состоянии убедить зрителя в сколь угодно невероятной истории...

Фото: Кадр из фильма

«Дядя Саша»

Режиссер: Александр Гордон.

В ролях: Александр Гордон, Анна Слю, Никита Ефремов.

Александр Гордон вернулся к факультативной деятельности режиссера и снял, как говорят, лучший свой фильм - вариацию чеховского дачного сюжета о творческом человеке и его (как бы это покультурнее выразиться?) профуканной жизни. Название «Дядя Саша» указывает и на автобиографические мотивы. Гордон играет тертого жизнью режиссера, переживающего не лучший свой период и готового снимать даже фильм под названием «Незабытые предки» на модную сейчас тему скреп. Подобной самоиронии, наверное, можно было ожидать от Гордона, но труднее - от депутата Петра Толстого, сыгравшего его продюсера. Гордон разоблачает, конечно, не только себя, но и всю породу самовлюбленных, циничных творческих работников.

Фото: Кадр из фильма

«Ван Гоги»

Режиссер: Сергей Ливнев.

В ролях: Алексей Серебряков, Елена Коренева.

Сценарист «Ассы» вернулся с семейной драмой о современном художнике (Алексей Серебряков) и его сложных взаимоотношениях с эгоистичным и взбалмошным отцом-дирижером (польский актер Даниэль Ольбрыхский). Сказать, что героя недолюбили в детстве - ничего не сказать, он у таких родителей и выжил-то с трудом: в младенчестве ему воткнули в родничок в темечке иголку. Но он выжил, чтобы попытаться простить и понять отца в его последние дни, окрашенные деменцией.