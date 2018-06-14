Дональд Трамп у власти: Скандалы с порнозвездой и налоговая амнистия олигархам

СЕГОДНЯ 03:08 2018-06-14T03:09:53+03:00

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Дональд Трамп 14 июня празднует день рождения. За 72 года жизни эксцентричный магнат повидал всякое: первый заработанный миллион и первую роль в кино, романы с супермоделями и собственное телешоу, два развода и четыре банкротства... Его называли грубияном, психом и чуть ли не насильником. Но в одном враги Трампа оказались правы: «кандидат от народа» - полная противоположность лощеным вашингтонским элитам. И, возможно, именно поэтому полтора года назад он смог стать президентом одной из мощнейших на земле держав. И снова ему стали пророчить крах и отставку. Но «дядюшка Дональд» и тут всех уел, объявив о готовности идти на второй срок в 2020 году. К дню рождения самого непредсказуемого политика современности «КП» вспоминает его достижения и провалы на новом месте.

НЕУДАЧИ

Ссора с конгрессом

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, американист:

- В США ведущую роль традиционно играет законодательная власть. Так, пакет законов об антироссийских санкциях был одобрен голосованиями в конгрессе, и президент не сможет отменить его, даже если захочет. И речь не только об отношениях с Москвой - большинство инициатив Трампа во внешней и внутренней политике сталкивается с жесточайшим противодействием конгрессменов. Именно поэтому главное обещание президента - остановить нелегальную миграцию - буксует: его указ о запрете на въезд гражданам 11 «потенциально опасных» стран Азии и Африки отменен конгрессом. Против Белого дома единым фронтом выступает демократическая партия (видя Трампа врагом «либеральных ценностей»), тлеет недовольство и в его собственной республиканской партии, где многие считают магната выскочкой. Найти на непокорный конгресс управу Трамп так и не смог, и победы в этой холодной войне пока не предвидится.

Порноатака

Александр Домрин, профессор Высшей школы экономики, свыше 10 лет преподавал юриспруденцию в США:

- Трамп любил и любит женщин. Для человека такого типа это нормальное состояние. В разгар предвыборной кампании больше десятка девушек назвали его насильником и грозили судом, правда, ничего не добившись: обвинения были высосаны из пальца. Более или менее серьезные последствия имела лишь одна амурная история. В 2006 году Трамп, на тот момент уже год женатый на Мелании, имел роман с известной порнозвездой Сторми Дениэлс. Десять лет спустя, на выборах-2016, когда скандал мог ударить по репутации магната, его адвокат Майкл Коэн получил для «решения вопроса» $500 тыс. Из этой суммы он отдал девушке за молчание лишь $130 тыс., а остальные присвоил. Недавно журналисты предали эту историю огласке. Трамп в ответ заявил, что адвокат действовал по собственной инициативе...

...но связь с актрисой фильмов для взрослых Сторми Дениэлс плохо вяжется с этим образом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разрыв с Евросоюзом

Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН:

- Трамп весьма пунктуально пытается выполнить свою предвыборную программу по возвращению в страну реального производства. Но заградительные тарифы на импорт ряда европейских товаров, которые недавно ввел Вашингтон, уже вызвали серьезное беспокойство в Брюсселе (столица ЕС). Вдобавок Белый дом общается с Европой в крайне хамской манере, плюет на нормы Всемирной торговой организации (ВТО) и периодически требует от союзников увеличить финансирование НАТО.

При этом он не учитывает мнение партнеров из Старого Света по ключевым вопросам.

Еще одной линией раскола стала иранская ядерная сделка: в 2015 году, при Обаме, Запад договорился снять с Тегерана часть санкций в обмен на отказ от разработки атомного оружия. А сейчас США единолично вышли из соглашения, что не увеличивает стабильность в Евразии. Все это закладывает мину под атлантическое единство и вынуждает Европу проявлять все больше самостоятельности (в том числе и в отношениях с Россией).

УДАЧИ

Налоговая амнистия

Малек Дудаков, эксперт по США, автор telegram-канала «Президент Трамп»:

- Экономика Штатов так толком и не оправилась после мирового финансового кризиса 2008 года. Поэтому, на мой взгляд, главным достижением Трампа стала фискальная реформа. При Обаме действовала прогрессивная система (чем больше получаешь, тем больше платишь налогов), а новый президент перешел к плоской шкале. В результате для населения подоходный налог в среднем сократился на 2 - 4%, а для крупного бизнеса - еще сильнее: с 35 до 21%. Также Трамп провел финансовую амнистию: если американская компания возвращает домой активы из-за рубежа (включая офшорные зоны), то их можно легализовать, заплатив отступные в 15% от суммы.

Предварительная статистика подтверждает успех такой политики: безработица упала до 3%, реальное производство оживает. В итоге, по данным соцопросов, уровень уверенности американцев в завтрашнем дне достиг максимума за последние 20 лет.

Оживление «ржавого пояса»

За Трампа голосовало немало простых трудяг, которые в годы глобализма лишились работы. Крупные корпорации дешевизны ради переводили производства в Азию. Возник даже термин «ржавый пояс» - так называли когда-то мощные промышленные города вроде Детройта, влачившие жалкое существование последние десятилетия. Трамп не подкачал: лично убеждал капиталистов вернуть заводы в Штаты (кого кнутом, кого пряником). И отменил абсурдные «экологические регуляции» времен Обамы, которые природе особо не помогли, зато сделали добычу угля и нефти нерентабельной. Результат налицо: в промышленности за год появился миллион новых рабочих мест, нефтянка скакнула в гору, и сейчас Вашингтон грозится даже поставлять свои углеводороды на экспорт.

НЕРЕШЕННЫЙ ВОПРОС

«Злейшая дружба» с Кимом

Долгое время главным мальчишом-плохишом для Белого дома был северокорейский лидер Ким Чен Ын, потеснив даже «русских хакеров». Год назад Пхеньян проводил одно ракетно-ядерное испытание за другим, Трамп в ответ грозил «невиданным огнем», и мир замер в ожидании войны. Но в апреле обе стороны вдруг сменили гнев на милость.

- Налицо типичный бизнес-подход Трампа: сначала продавить оппонента, а потом выставить якобы более мягкие условия. При этом Белый дом заявляет, что не намерен снимать санкции с Пхеньяна, пока тот окончательно не ликвидирует ядерные объекты. Но на это может потребоваться два года. И убирать свои войска из Южной Кореи США также не намерены. Да, Трамп и Ким договорились о встрече, но ожидать прорывов не приходится, - говорит ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич.

БОЧКА ДЕГТЯ

Главный провал - отношения с Россией

В предвыборную гонку Трамп говорил вполне здравые вещи: внешняя политика Вашингтона зашла в тупик, а на Ближним Востоке надо «объединиться с Россией, чтобы вместе сокрушить ИГИЛ (запрещенная террористическая организация)». Но, придя во власть, столкнулся со старыми элитами, которые свою политику менять не собирались. В итоге на «русском поле» результаты первой половины президентского срока - просто катастрофические. За последний год США отняли у нас консульства в Сан-Франциско и Сиэтле, выслали еще 60 российских дипломатов, ввели новые санкции... На этом фоне спецпрокурор Роберт Мюллер продолжает расследовать дело о мифической «работе Трампа на Москву».

- Либеральная оппозиция и крупнейшие СМИ, два года раздувая истерику вокруг якобы связей с Россией, превратили в «токсичную тему» абсолютно любые контакты с Кремлем, включая, например, даже вопросы борьбы с терроризмом, - полагает американист Ярослав Левин. - И если сейчас между Вашингтоном и Москвой и есть согласие, то только в одном: наши отношения переживают худший период в истории. И ситуация продолжает усложняться.