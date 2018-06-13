После победы в Кубке Стэнли в Вашингтоне появился плакат: "Овечкина в президенты!"

СЕГОДНЯ 09:20 2018-06-13T09:27:16+03:00

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Вашингтон принял чемпионский парад в честь победы главной хоккейной команды города в Кубке Стэнли. Тысячи человек вышли на улицы, чтобы поприветствовать игроков "Вашингтон Кэпиталз", которые проехались на двухэтажном автобусе. Парад прошел на одной из главных улиц столицы США - Конститьюшн Авеню.

Что интересно, вперед чемпионского автобуса с игроками "Вашингтон Кэпиталз" висел огромный баннер с надписью: "Овечкина в президенты!". И толпы людей овациями встречали команду, где капитан - русский хоккеист.

Надпись на плакате: "Вашингтон любит русских".Фото: REUTERS

Российский игрок "Вашингтона" Евгений Кузнецов во время чемпионского парада, произнеся свою речь, немного сбился:

- Я не готовился к речи. Но мне не надо много говорить. У некоторых парней путь к этой цели был долгим... Мы бы никогда не оказались здесь без наших родителей, без болельщиков, без наших семей..., - а потом добавил - Да ладно, давайте забьем на это.

А уже сам капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в своей речь напомнил про обещание, данное перед стартом сезона прошлой осенью:

- В этом сезоне мы не будем отстоем!

Чемпионский автобус с игроками "Вашингтона" во время парада проехал мимо главных достопримечательностей столицы США.Фото: REUTERS

И в начале этого сезона в США даже продавались футболки с этой цитатой капитана "Вашингтона".

Напомним, что в финальной серии плей-офф Кубка Стэнли "Вашингтон" выиграл у "Вегаса" со счетом 4:1 в серии до четырех побед. Решающая встреча на льду клуба из Лас-Вегаса завершилась победой "Кэпиталз" со счетом 4:3. Для команды из столицы США это - первый в истории Кубок Стэнли и первое участие в финальной серии с 1998 года.