Доступ к камере, всем файлам и переписке: Facebook рассказал, как следит за пользователями

СЕГОДНЯ 12:40 2018-06-13T12:53:56+03:00

Компания рассказала, каким образом и какую именно информацию соцсеть собирает о своих пользователях Фото: Анастасия ОСИПОВА

Опубликован 222-страничный доклад о том, как соцсеть собирает и использует информацию с устройств

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Конгресс США опубликовал 222-страничный документ, составленный представителями Facebook. В нем они ответили на те вопросы, которые не были затронуты или озвучены на встрече Марка Цукерберга с американскими парламентариями в апреле.

В частности, компания рассказала, каким образом и какую именно информацию соцсеть собирает о своих пользователях. Например, Facebook записывает движения мыши пользователя, чтобы убедиться, что это человек. Но, что еще более тревожно, собираются данные об “онлайн и оффлайн действиях”. Правда, до конца не понятно, какая именно информация подлежит анализу.

Вот краткий список того, какие данные собирает Facebook:

- движения мыши - чтобы подтвердить, что пользователь не является роботом;

- положение окна браузера - поверх других окон или же за ними. Это, по утверждению компании, также один из способов, который помогает Facebook убедиться в том, что пользователь является человеком;

- уровень заряда батареи, уровень сигнала и доступное место для хранения данных;

- данные операционной системы пользователя, тип браузера, а также имена файлов и плагины;

- информация об операторе мобильной связи, интернет-провайдере, IP-адрес, а также данные cookie, часовой пояс и скорость подключения к интернету;

- представители компания заявили, что в некоторых случаях “они контролируют устройства вокруг своих пользователей или в одной сети с ними”, поэтому они “могут помочь пользователям транслировать видео со своего телефона на свой телевизор”;

- отслеживаются сигналы устройства пользователя, включая точки доступа Bluetooth и Wi-Fi. Близкие “сотовые башни” также известны Facebook;

- журналы вызовов и история sms также записываются, если пользователи используются устройства на Android;

- используются данные об “играх, приложениях или учетных записях” пользователя;

- подлежит анализу информация с GPS, камеры и галереи фото пользователя.

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