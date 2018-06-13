Доступ к камере, всем файлам и переписке: Facebook рассказал, как следит за пользователями
Конгресс США опубликовал 222-страничный документ, составленный представителями Facebook. В нем они ответили на те вопросы, которые не были затронуты или озвучены на встрече Марка Цукерберга с американскими парламентариями в апреле.
В частности, компания рассказала, каким образом и какую именно информацию соцсеть собирает о своих пользователях. Например, Facebook записывает движения мыши пользователя, чтобы убедиться, что это человек. Но, что еще более тревожно, собираются данные об “онлайн и оффлайн действиях”. Правда, до конца не понятно, какая именно информация подлежит анализу.
Вот краткий список того, какие данные собирает Facebook:
- движения мыши - чтобы подтвердить, что пользователь не является роботом;
- положение окна браузера - поверх других окон или же за ними. Это, по утверждению компании, также один из способов, который помогает Facebook убедиться в том, что пользователь является человеком;
- уровень заряда батареи, уровень сигнала и доступное место для хранения данных;
- данные операционной системы пользователя, тип браузера, а также имена файлов и плагины;
- информация об операторе мобильной связи, интернет-провайдере, IP-адрес, а также данные cookie, часовой пояс и скорость подключения к интернету;
- представители компания заявили, что в некоторых случаях “они контролируют устройства вокруг своих пользователей или в одной сети с ними”, поэтому они “могут помочь пользователям транслировать видео со своего телефона на свой телевизор”;
- отслеживаются сигналы устройства пользователя, включая точки доступа Bluetooth и Wi-Fi. Близкие “сотовые башни” также известны Facebook;
- журналы вызовов и история sms также записываются, если пользователи используются устройства на Android;
- используются данные об “играх, приложениях или учетных записях” пользователя;
- подлежит анализу информация с GPS, камеры и галереи фото пользователя.
КСТАТИ
"Это продолжающаяся гонка вооружений": пять заявлений Цукерберга в Конгрессе
Глава Facebook Марк Цукерберг более пяти часов отвечал на вопросы американских сенаторов в связи с утечкой данных пользователей через компанию Cambridge Analytica и попыткой “вмешательства России в выборы президента в 2016 году”. Пять важных вещей, о которых рассказал технологический предпринимателей (подробности)