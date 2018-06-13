2018-06-13T13:06:07+03:00
Политика

Владимир Путин: Наша цель на чемпионате мира - чтобы все гости захотели вернуться к нам вновь

Президент рассказал на Конгрессе ФИФА о главной задаче России на мундиале
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Главная "футбольная" речь Путина будет в четверг в "Лужниках", но в среду он мог уже не скрывать радости от достижения успехаГлавная "футбольная" речь Путина будет в четверг в "Лужниках", но в среду он мог уже не скрывать радости от достижения успехаФото: REUTERS
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Входя в зал "Экспоцентра", где начинался 68-й конгресс ФИФА, Владимир Путин обнялся с Джанни Инфантино. То, что в четверг в России стартует чемпионат мира по футболу, было их общей победой. Один провел страну через массу сложностей и сделал все, чтобы Россия встретила мундиаль достойно, другой не прогнулся под колоссальным политическим давлением, не сделал ни шага в строну. И оба они в этот момент, несомненно, были счастливы.

Входя в зал "Экспоцентра", где начинался 68-й конгресс ФИФА, Владимир Путин обнялся с Джанни Инфантино Фото: REUTERS

Входя в зал "Экспоцентра", где начинался 68-й конгресс ФИФА, Владимир Путин обнялся с Джанни ИнфантиноФото: REUTERS

- До старта долгожданного, радостного для всех поклонников футбола события остались буквально считанные часы, - вышел Путин к трибуне. - И сейчас вспоминается самое начало долгого, сложного и очень ответственного пути к чемпионату мира, который мы прошли с вами как одна большая команда.

Семь лет Россия готовилась, пройдя путь он полной неуверенности к абсолютной вере в собственные силы. Главная "футбольная" речь Путина будет в четверг в "Лужниках", но в среду он мог уже не скрывать радости от достижения успеха.

- Для нашей страны чемпионат мира ФИФА имеет важное значение. Многие поколения наших болельщиков мечтали о том, чтобы у нас собрались лучшие команды мира. И уже завтра эта мечта станет реальностью, - сказал самое важное президент. - Она воплотилась в виде двенадцати первоклассных стадионов и современной инфраструктуры. Но главное, это огромное число преданных поклонников футбола со всего мира, которые приедут к нам в Россию и разделят с нами радость сопричастности волнующему, зажигательному спортивному событию.

Президент рассказал на Конгрессе ФИФА о главной задаче России на мундиале Фото: REUTERS

Президент рассказал на Конгрессе ФИФА о главной задаче России на мундиалеФото: REUTERS

Путин обратил внимание и еще на одну возможность стартующего чемпионата - показать Россию миру лицом.

- Такие крупные международные форумы – это отличная возможность для миллионов людей обрести новые знания о разных народах и их традициях, найти новых друзей, - сказал он. - Понять, что в других странах, так же, как и в своей собственной, живут такие же добрые, увлечённые, открытые люди, и все они хотят жить в мире, общаться, ездить друг к другу в гости, вместе смотреть и вместе играть в футбол. Наша цель, чтобы все наши гости почувствовали радушие и доброжелательность нашего народа, прониклись самобытной, многонациональной культурой и уникальной природой России и захотели бы вернуться к нам вновь.

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