2018-06-13T15:02:12+03:00
Дом. Семья

Мужчина в кризисе и вокруг него

«Я будто искусственный, одни дела - и ничего кроме. В итоге я не вижу женщин, которые мне нравятся...»
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ@framsp
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У вас, дорогие читатели, наверняка есть свои идеи, как Андрею обрести свою любовьУ вас, дорогие читатели, наверняка есть свои идеи, как Андрею обрести свою любовьФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вот и сильный пол подтянулся в нашу рубрику, что не может не радовать. Очень молодой мужчина. Он не назвал свой возраст, но я убеждена, что ему не больше двадцати пяти.

«Здравствуйте.

Увидел ваш пост и решил отписать. Дело в том, что у меня были постоянно неудачные отношения. Сначала плохо закончились первые, там девушка не хотела заботиться в ответ на мою заботу, мне вообще казалось, что только я и работал в отношениях. Ей в семье не хватало любви. Потом я просто менял жизнь - добивался высот и искал себя.

И однажды произошло легкое знакомство. Я не скажу, что она была мне симпатична, хотя красивая почти с обложки, но присутствовала какая-то необъяснимая связь с ней. Видимо, я в тот момент блокировал психологически все попытки начать что-то вместе, избегал её. Но мы гуляли и встречались раз 6 или больше - не помню. И произошло так, что она стала реализовать те проекты, которые планировал я.

В итоге много чего у меня полетело под откос с тех пор - потому что было тяжело морально и психологически, иногда хотелось с моста прыгнуть.

Спасла меня музыка. Стал писать песни, даже с группой одной познакомился и мы играли в барах Питера и Москвы. В общем, я всячески опять карабкался и развивался.

Но я до сих пор не ощущал себя собой - сначала опустошение, потом новые дела и развитие - и все как дурной сон какой-то. Но тот прежний я будто разрушен. Только через три или более лет я вышел на более менее определенное ощущение себя. Хотя я реализовал какие-то цели - проекты свои, значимые награды получил - но они мне не приносили радости, вообще мало что радует до сих пор - я будто искусственный, одни дела и ничего кроме. В итоге я не вижу женщин, которые мне нравятся. Иногда находятся душевные, но они мне не симпатичны внешне. А те, которые симпатичны, очень быстро исчезают из жизни, либо попросту глупы как личности.

Любить хочется и заботиться хочется о своей девушке, а я её не вижу на горизонте. Пока что кучу песен о любви написал. За полтора года около 63 и даже больше. В отборочный тур фестиваля попадал, и жюри понравились тексты и аранжировки...

В общем, итог такой: наверное, любовь придает смысл жизни. А ради чего все это? Вся жизнь - любовь! Наверное, мы многое упускаем в своем возрасте, отказываясь от любви и отношений. Да, мы не всегда знаем, чего хотим и важно найти себя и свой путь, чтобы не терять ощущения себя и развиваться.

Существуют, кстати, всякие техники, когда ты можешь загадать черты своего будущего близкого человека. Но здесь есть простой нюанс - загадаешь ты одно, но другая маленькая черта может все перечеркнуть...

На данный момент я встретил в другом городе девушку - и мы душевно близки. Она тоже творческая. Когда читаю её стихи - они будто обо мне, о том, как я вижу мир. Но скорее всего, творческую личность мне рядом сложно видеть - я по натуре стараюсь соперничать и быть лучше во всем. Во многом я изменился, много плохого ушло - даже родители заметили.

У меня очень много интересов, и я серьезно подхожу к своим целям и стараюсь добиться.

Я очень ценю искренность и доброту, вижу наперед, когда врут, и если делаю выбор в пользу человека - я с ним по максимуму честен, добр, открыт, а измены вообще не допускаю, потому что так делают только подлые люди с низким уровнем морали. Сейчас я стал смотреть на женщин более уважительно, вижу в них большую роль для создания семьи. Хорошо все-таки видеть рядом человека со схожим взглядом на мир, делать что-то совместно.

Добра всем, радости и любви. Так мало любви в мире - людям надо больше уважать друг друга.

Андрей».

Андрей, кое в чем ваше письмо расширило мной кругозор: я теперь понимаю, как пишутся песни о любви. И почему они все - не о любви, а о зависимости.

Еще хочу попросить у вас прощения: я сильно сократила письмо. Там упоминается такое количество девушек, что невозможно разобраться, из-за которой из них вам стало наиболее «тяжело морально и психологически».

Потому что, конечно, вам не из-за женщин тяжело, а из-за вашего к ним сложного отношения. Вместо того, чтобы их любить, вы с ними конкурируете. За заботу тотчас требуете компенсации, считаете сколько креативных идей они у вас спёрли, и беспокоитесь, насколько их стихи талантливее ваших. Вы даже слова употребляете из «женского» лексикона - «я больше работал над отношениями». То есть, хотел победить гроссмейстера чёрными. Шучу. Больше не буду.

Это очень хорошо, когда мужчина готов работать над отношениями.

Но знаете, в вашем возрасте это ещё, как правило, не требуется. «Работать над отношениями» в поте лица - это для супругов с десяти-двадцатилетним стажем. В юности же с этой работой легко справляются нежные взгляды, поцелуи и пара откровенных разговоров за чашкой чая.

Возможно, у вас есть младшая сестра или кузина, которой вам приходилось отдавать лучшее - машинки, медведей, конфеты, половину детской... Тяжелый крест мужчины с ранних лет.

У меня есть один чудесный приятель-психолог Владислав Чубаров. Однажды он был у меня на радио «Комсомольская правда», и я его спросила: «Неужели у детей, которые выросли одни, без братьев и сестёр, нет никаких преимуществ?». Он сказал: «Есть. Люди, которые выросли с братьями-сёстрами, иногда начинают соперничать на пустом месте, когда конкуренция совсем не требуется, - и проигрывают».

Возможно, у вас похожая ситуация, Андрей.

А может, я и ошибаюсь. Но по-любому завязывайте воевать с женщинами. Даже с талантливыми и красивыми. Ничего худого в том, что они вам нравятся. Не бойтесь их. Среди них больше великодушных, чем среди глупых и страшных.

У вас, дорогие читатели, наверняка есть свои идеи, как Андрею обрести свою любовь.

С удовольствием жду откликов здесь на форуме и по адресу dariaz@kp.ru.

И, конечно, буду рада почитать ваши истории. Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.

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