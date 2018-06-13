Глава «Автодора» и губернатор Тульской области обсудили развитие трассы М-4 «Дон»

СЕГОДНЯ 15:30 2018-06-13T15:35:46+03:00

В ближайшие два года на территории региона отремонтируют около 200 километров автодороги

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Федеральная трасса М-4 «Дон» - пожалуй, одна из главных автодорог России. Она связывает Москву, центральную часть страны, с южными регионами. Круглый год по ней везут в столицу и соседние области сельхозпродукцию и другие товары. А летом трафик существенно увеличивается за счет туристов - отпускников, которые добираются до черноморских курортов на собственных машинах.

260 километров трассы (ее общая длина - 1540 км) проходит по территории Тульской области. Основная часть платной дороги М-4 проложена в обход населенных пунктов, однако есть еще участок протяженностью около 60 километров, который соединяет города Богородицк и Ефремов - так называемая альтернатива.

Во вторник рабочую поездку по трассе М-4 «Дон» провели губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах. Они осмотрели несколько участков дороги и обсудили план ее развития на ближайшие несколько лет.

5 НАДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ, 6 ПУТЕПРОВОДОВ

- М-4 - важная автодорожная артерия не только для нашего региона, но и для всей страны, - отметил губернатор Алексей Дюмин. - Поэтому мы будем тесно сотрудничать в вопросах, которые требуют наших совместных усилий.

Основная часть платной дороги М-4 проложена в обход населенных пунктов. Фото: пресс-служба Автодора.

Сергей Кельбах рассказал об основных планах госкомпании на «тульскую» часть трассы. В 2014-17 годах «Автодор» провел ремонтные работы на участках общей длиной 131 километр. А в течение ближайших двух лет отремонтируют около 200 км. Например, в течение 2018 года работы будут проводиться на отрезках трассы 152-167 км и 260-275 км (из Москвы), 173-193 км (в Москву), на 200-м километре будет отремонтирована транспортная развязка. Кроме того, в нынешнем же году «Автодор» начнет ремонт дороги альтернативного направления, участка, который находится вне платной трассы М-4 «Дон» - 225-235 км. В 2019-20 годах капремонт сделают на отрезках альтернативного направления общей длиной в 32 километра. Кроме того, за два года будет построено пять надземных переходов – в тех местах, где они наиболее необходимы местными жителям.

По словам Сергея Кельбаха, после реконструкции эти участки М-4 в Тульской области получат категорию I-Б. Это значит - разделенные встречные потоки, четыре полосы движения, трасса не пересекается в одном уровне с второстепенными дорогами (чтобы этого избежать, построят сразу шесть путепроводов). А для удобства автомобилистов - никаких светофоров и наземных пешеходных переходов.

- Работы стартуют в этом году, - рассказал губернатору глава «Автодора». - Планируем весной 2020 года закончить, как раз к началу туристического сезона.

- Для нас очень важно, чтобы при дальнейшей реконструкции, при капитальном ремонте учитывались интересы и мнение местных жителей, - отметил Алексей Дюмин.

- Ни одно решение, не согласованное с администрацией области и с муниципальными образованиями, не будет приниматься. Только взвешенное. Только согласованное. Только направленное, на то, чтобы было максимально комфортно жителям, - пообещал Кельбах.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Стоит отметить, что ремонт и реконструкция уже существующих участков трассы М-4 «Дон» предполагает не только расширение дорог и прокладку нового покрытия, но и, например, дальнейшее развитие придорожной инфраструктуры. Для автолюбителей, которые пользуются платной трассой, строятся так называемые многофункциональные зоны. Рядом с заправками появляются компактные «центры» - с магазинами, кафе, комнатами матери и ребенка, детскими площадками, туалетами, душевыми и даже комнатками, где можно постирать вещи!

Губернатору Тульской области Алексею Дюмину показали один из таких строящихся объектов - на 249 километре трассы.

- Это европейский уровень оказания услуг. Здесь будет порядка 120 рабочих мест для жителей Тульской области. Это место, где туристы, да и просто путники будут оставлять деньги в бюджет субъекта. Более того, здесь будет построен кемпинг. Плюс мы предусматриваем место, где можно будет купить сельхозпродукцию, что называется, прямо с полей - без перекупщиков. – Рассказал Сергей Кельбах.

- И новый налоговый резидент в Тульской области будет, - добавил Алексей Демин. - Конечно, мы заинтересованы в таких проектах.

В течение двух лет на участке М-4, который проходит по Тульской области, появится восемь таких Многофункциональных зон придорожного сервиса.

«ДОБРЫЕ АНГЕЛЫ»

А еще губернатору рассказали о работе аварийных комиссаров, которые 24 часа в сутки, 7 дней в неделю готовы прийти на помощь автомобилистам. Посты аварийных комиссаров находятся при так называемых «шлюзах» - воротах, на которых взимается плата за поездки по платным участкам. Вся трасса оборудована камерами и спецсредствами, которые оперативно сообщают о машинах, которые по каким-либо причинам остановились вне заправок или кафе. Комиссар немедленно отправляется к таким авто. Кроме того, связаться с этой службой может любой – с помощью диспетчеров (их телефоны сообщаются на билбордах и табло). Плюс на обочинах трассы установлены телефонные аппараты с надписью SOS. Причем, и звонок, и вся услуга в целом - совершенно бесплатные.

Аварийные комиссары готовы прийти на помощь автомобилистам. Фото: пресс-служба Автодора.

Чаще всего, кстати, аварийных комиссаров вызывают автолюбители, у которых закончился бензин. Так бывает - не дотянул человек до ближайшей заправки. Но вообще они готовы оказать квалифицированную помощь при любых ситуациях.

- Люди на дороге называют аварийных комиссаров «добрыми ангелами», - объяснил Сергей Кельбах. - Они обладают навыками медицины, техническими навыками. Случилась поломка, бензин закончился, ДТП случилось - они всегда первые на месте, в течение 10 минут. На территории Тульской области у нас стоит семь таких экипажей. Благодаря грамотной работе аварийных комиссаров, у нас смертность на участках Тульской области снизилась на 20%, аварийность - на 12%. Мы идем с опережением относительно федеральной статистики. И это при том, что трафик на трассе М-4 «Дон» постоянно только увеличивается.