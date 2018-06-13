2018-06-13T15:59:23+03:00
Телевизор

Медведь в футбольной лавке

Наш обозреватель Валентина Львова наткнулась на теле-шоу, в котором продюсеры и дрессировщик заставляют медведя предсказывать результаты матчей [видео]
Валентина ЛЬВОВАколумнист
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Медведя зовут Яков Потапыч, выступает он в наморднике и красной футболкеМедведя зовут Яков Потапыч, выступает он в наморднике и красной футболкеФото: скриншот видео
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Извините, но я тоже о футболе. Пока не поздно. А то потом болезненно будет о нем говорить: чьи-то поражения, «судью на мыло», «комментаторы - уроды», «у футболистов ноги кривые» и прочие причитания под корвалол. Сейчас же хочется выдохнуть с облегчением: закончились месяцы прыганья телеведущих перед камерой с криками: «Ура-ура, у нас скоро Мундиаль!»

Сперва многие прыгали вполне себе убедительно, но в последние дни подустали. Трудно же каждое утро делать вид, что даже простое созерцание футбольного мяча вводит тебя в состояние эйфории. Больше всех мне тут понравилась одна дама, которая регулярно впадает в транс в программе «Доброе утро» на Первом канале. Делает это она не одна, а с медведем, которого злые продюсеры и дрессировщик заставляют предсказывать результаты матчей.

Медведь в футбольной лавке.

Медведя зовут Яков Потапыч, выступает он в наморднике и красной футболке под номером «9». Насколько я знаю, в нашей сборной майка с девяткой принадлежит Алану Дзагоеву, и я искренне надеюсь, что Дзагоев будет передвигаться по полю быстрее этого медведя. И еще хотелось бы, чтобы в глазах у Алана не было такой вселенской скорби.

А у медведя скорбь есть. И страшная безысходность в очах есть. «Что воля, что неволя, - все едино», - транслирует с экрана Яков Потапыч, пока журналистка истошно кричит: «Сейчас-сейчас! Наш Яков Потапыч узнает, кто победит на Чемпионате Мира! Он наш единственный и неповторимый предсказатель!» Дальше медведю предлагается залезть в бочку и вытащить мячик с названием страны-победительницы. Унылое неуклюжее создание подчиняется, показывает камере задницу и вытаскивает таки мячик с надписью «Бразилия» под счастливое улюлюканье журналистки: «Помните! Медведи не врут!».

Казалось бы, после такого дебюта от мишки можно было бы и отстать. Победителя уже выбрал, зачем соваться к животному со второстепенными вопросами? Однако ж нет: тоскующего Якова теперь позвали узнать, кто забьет первый гол – Россия или Саудовская Аравия. Или никто.

- Яков Потапыч направляется к бочкам! – кричала женщина в восторге. – Яков Потапыч! Пожалуйста! Нам нужны хорошие новости!

Медведь честно брел к бочке с российским флагом – понурый, тощий и нелепый в этой красной майке с номером «9». Потом, стоя на задних лапах, помахал передней оператору. Медведи действительно не врут. По крайней мере, они точно не изображают несуществующую радость, когда попадают мячиком в бочку.

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