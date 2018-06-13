Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня. Как достать билеты на матчи

СЕГОДНЯ 15:40 2018-06-13T15:51:54+03:00

Напоминаем, что остался только один официальный вариант: это переоформление билета, купленного одному конкретному человеку, на другого Фото: Александр ГЛУЗ

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Вокруг чемпионата страшный ажиотаж. Интернет пестрит объявлениями о продаже билетов на футбол, которых в официальной продаже уже нет. На сайтах-клонах ФИФА (там даже есть официальная символика) цены заоблачные. К примеру, проходка на матч открытия предлагается от 50 тысяч рублей. А финал начинается от 120 тысяч...

Ахтунг!

Напоминаем, что остался только один официальный вариант: это переоформление билета, купленного одному конкретному человеку, на другого. При этом это должен делать тот, кто их заказывал.

Напомним, что один человек, который становился «руководителем группы», мог заказать не более четырех билетов. То есть, теоретически, он может постараться переоформить билеты трех «друзей» на кого-то еще. При этом сам «руководитель группы» должен будет пойти на стадион с новыми «гостями», иначе их тоже могут завернуть..

Но, внимание: переоформить билеты на «гостей» «руководитель группы» может только через свой аккаунт на официальном сайте ФИФА, да и то не сразу.

Легально купить билет на игру можно за 3 дня до матча – именно такие сроки на правку имени «гостя» в билете дает ФИФА. Кстати, если вы увидите продавцов уже распечатанных билетов с вписанной фамилией владельца – чтобы там стояли ваши инициалы придется ехать в билетный центр и тоже не позднее трех дней до игры. То есть на матч открытия ни за какие деньги вы легально и безопасно право прохода оформить уже не успеете.

Если вы сами решите сдать ненужный билет на сайте ФИФА – никто не гарантирует, что его выкупят и ваши деньги вам вернутся. Кроме того, ФИФА берет за эту операцию 10 процентов комиссионных.

Ну и, конечно, вся новая «группа» должна иметь паспорта болельщиков.

Теоретически отказные билеты еще могут появляться перед отдельными играми на официальном сайте ФИФА, но шансов уже не много... Кроме того, существуют различные спонсорские приглашения, которые продаются за бешеные деньги, но это уже другая история...

А В ЭТО ВРЕМЯ

Билетами на чемпионат мира пытаются спекулировать не только в России. ФИФА сообщает, что на днях подала заявление в прокуратуру Женевы о возбуждении уголовного дела против зарегестрированной в Швейцарии компании viagogo AG за нарушение закона о борьбе с недобросовестной конкуренцией. Еще в январе месяце суд Гамбурга вынес предварительное решение по viagogo AG, пытавшаяся торговать билетами, которые еще даже не поступили в продажу.