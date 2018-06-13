В преддверии первого матча мундиаля: о чем говорят саудовские СМИ

СЕГОДНЯ 16:43 2018-06-13T16:47:39+03:00

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Несмотря на то, что сборная Саудовской Аравии далеко не фаворит на этом ЧМ, энтузиазма у саудовских болельщиков хоть отбавляй. Особенно перед матчем-открытием против России, который состоится уже завтра. Что тут скажешь, арабы просто обожают футбол. И местные СМИ с соцсетями переполнены новостями о предстоящем событии. Так, газета «Аль-Ватан» со ссылкой на опрос исследовательской организации Ipsos пишет, что Саудовская Аравия заняла первое место в рейтинге общественного внимания к Чемпионату мира. На втором месте находится Перу, а на третьем - Турция. Саудовцами даже был запущен специальный хэштег #Свамизеленые (саудовскую команду называют «зеленые ястребы»).

«САУДОВСКАЯ ГАЗЕТА»: КОМАНДЫ НА ОДНОМ УРОВНЕ

«Хозяева и сборная Саудовской Аравии - две команды с наименьшим рейтингом», - пишет издание. «Они обе находятся в ужасном состоянии. Но эта игра задаст тон для последующих матчей. Иногда кажется, что российские футболисты - худшие на планете. Но понимаешь, что это не так, когда смотришь на саудовцев. Поэтому шансы определенно равные».

«АШ ШАРК АЛЬ-АУСАТ»: БОЛЕЕМ ЗА «ЗЕЛЕНЫХ»

«Для победы саудовской сборной необходима поддержка. И она есть. Большая группа студентов из Саудовской Аравии и других арабских стран, которые учатся в России, (в особенности в Санкт-Петербурге), были среди первых, кто приехал поприветствовать и поддержать саудовцев перед сложным матчем с русскими».

«Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци призвал своих подопечных удвоить усилия и уделить особое внимание игре с Россией. По его словам, участие в стартовом матче откроет для саудовской команды большие горизонты».

«RIYADH DAILY»: МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

«Национальная сборная Саудовской Аравии приложит все усилия, играя в четверг против сборной России. Футболисты пообещали добиться хороших результатов и выйти за пределы собственных возможностей. В королевстве верят и готовятся к этому событию. По случаю ЧМ в Эр-Рияде установлен гигантский экран, на котором будут транслироваться матчи. По словам властей, это добавит праздничной атмосферы и погрузит население в мир большого футбола».

«АР-РИЯДИЯ»: САУДОВЦЫ В ХОРОШЕЙ ФОРМЕ

Главный спортивный канал королевства передает, что саудовские болельщики уверены в превосходстве их команды над российской.

«Саудовская Аравия станет первой арабской командой, которая сыграет в стартовом матче Чемпионата мира в четверг. И, похоже, что саудовских спортсменов не страшит ответственность. Более того, они готовы к победе. Во всяком случае, в этом не сомневается саудовский народ. Россия - безусловно, супердержава. Но только не в футболе. Она практически не побеждает. Так что у нас большие шансы».

«АЛЬ-МУВАТЫН»: ПРОВОЖАЛИ ПО-КОРОЛЕВСКИ

Электронное издание пишет, что в Москву из Саудовской Аравии было организовано 3 специальных рейса. Также выделили два спецрейса для болельщиков. Каждому футбольному фанату вместе с авиабилетом выдавали подарки.

«Было сделано максимум для того, чтобы облегчить пассажирам все процедуры», - сообщает газета. «Все было организовано таким образом, что люди в считанные минуты получали свои билеты и проходили досмотр».

«ARAB NEWS»: ПОВТОРИМ РЕЗУЛЬТАТЫ КУБКА МИРА 1994 ГОДА

Газета отсылает читателей к турниру 24 летней давности, когда Саудовская Аравия сумела выйти из группы. Это, к слову, до сих пор не удалось сборной России.

«Ключевые игроки сборной королевства - это Салем Аль-Досари, Яхья аль-Шехри и Фахад аль-Муваллад. В течение последних шести месяцев они играли в Испании, и шансы Саудовской Аравии на этом ЧМ во многом зависят именно от их мастерства».

«АЛЬ-ДЖАЗИРА»: БОЯТЬСЯ В РОССИИ НЕЧЕГО

Особое внимание саудовская пресса уделила безопасности в период Кубка мира.

«Меры безопасности предприняты на самом высоком уровне. Это касается всех городов, где проводится турнир. Местные спецслужбы и полиция пристально следят за обстановкой, потому что всегда есть возможность террористического нападения. Очевидно, что это великий проект для России и президента Владимира Путина. Организаторам надо отдать должное, они сработали отлично», - резюмируют журналисты газеты.

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