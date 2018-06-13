2018-06-13T17:22:31+03:00
Политика

Владимир Путин переназначил свою администрацию

Кадровой революции в аппарате президента не произошло
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments6
Владимир Путин переназначил сотрудников администрации президента.Владимир Путин переназначил сотрудников администрации президента.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Владимир Путин использовал последний день перед тем, как страну накроет чемпионат мира, чтобы переназначить сотрудников администрации президента. Этого события ждали после того, как был сформирован состав правительства, но дожидаться пришлось довольно долго.

Между тем сенсаций, которые предсказывали в коридорах власти, не случилось. Все ключевые фигуры сохранили свои посты.

Антон Вайно - вновь назначен главой администрацией президента, а Алексей Громов и Сергей Кириенко переназначены первыми заместителями. Магомедсалам Магомедов, Владимир Островенко и Дмитрий Песков остались заместителями руководителя администрации, Песков продолжит работать пресс-секретарем Владимира Путина. Протокол президента продолжит возглавлять Владислав Китаев.

Антон Вайно вновь назначен главой администрацией президента. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Антон Вайно вновь назначен главой администрацией президента.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помощниками президента остались - Андрей Белоусов, Лариса Брычева, Дмитрий Калимулин, Владислав Сурков, Игорь Левитин, Юрий Ушаков и Андрей Фурсенко. Новыми помощниками стали замглавы Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев и замглавы ФСБ Дмитрий Шальков, который сменил ушедшего в правительство Константина Чуйченко в кресле начальника Контрольного управления президента.

Советниками президента остались - Антон Кобяков, Александра Левицкая, Владимир Толстой, Михаил Федотов, Вениамин Яковлев и Сергей Глазьев, которому многие прочили отставку.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Новости 24
Защитник сборной Саудовской Аравии Осама Хавсави: "Надеемся, что Всевышний направит наши стопы к победе"
Путин освободил Германа Клименко от должности советника президента по развитию интернета
Хуан-Антонио Пицци: "Сборная России для нас самая сложная команда на ЧМ-2018"
Главный тренер сборной Саудовской Аравии: "Аргентина - фаворит чемпионата мира, потому что у них Месси"
Президенты России и Боливии высказались против гонки вооружений в космосе
Главный тренер сборной Саудовской Аравии пожелал удачи новому наставнику Испании
Северокорейское телевидение сообщило о возвращении Ким Чен Ына в Пхеньян после саммита с Трампом
Младшая дочь олимпийского чемпиона Боде Миллера утонула в бассейне
Трамп обвинил американские СМИ в попытках принизить значение его соглашения с Ким Чен Ыном
Киев призвал министров спорта 35 стран-участниц ЧМ-2018 из 32 существующих бойкотировать соревнования
В Крыму начали восстанавливать энергоснабжение после отключения света
Дональд Трамп поздравил США, Мексику и Канаду с ЧМ-2026
Составлен рейтинг самых лучших анимационных фильмов всех времен
Трамп вновь обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть
Радикалы в Киеве пытаются сорвать трансляции ЧМ-2018 по футболу из России
В Симферополе и Севастополе отключили электроэнергию, перебои со связью и интернетом
Великобритания будет выдавать специальные визы основателям IT-стартапов