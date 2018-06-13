Владимир Путин переназначил свою администрацию

СЕГОДНЯ 16:55 2018-06-13T17:22:31+03:00

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Владимир Путин использовал последний день перед тем, как страну накроет чемпионат мира, чтобы переназначить сотрудников администрации президента. Этого события ждали после того, как был сформирован состав правительства, но дожидаться пришлось довольно долго.

Между тем сенсаций, которые предсказывали в коридорах власти, не случилось. Все ключевые фигуры сохранили свои посты.

Антон Вайно - вновь назначен главой администрацией президента, а Алексей Громов и Сергей Кириенко переназначены первыми заместителями. Магомедсалам Магомедов, Владимир Островенко и Дмитрий Песков остались заместителями руководителя администрации, Песков продолжит работать пресс-секретарем Владимира Путина. Протокол президента продолжит возглавлять Владислав Китаев.

Антон Вайно вновь назначен главой администрацией президента.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помощниками президента остались - Андрей Белоусов, Лариса Брычева, Дмитрий Калимулин, Владислав Сурков, Игорь Левитин, Юрий Ушаков и Андрей Фурсенко. Новыми помощниками стали замглавы Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев и замглавы ФСБ Дмитрий Шальков, который сменил ушедшего в правительство Константина Чуйченко в кресле начальника Контрольного управления президента.

Советниками президента остались - Антон Кобяков, Александра Левицкая, Владимир Толстой, Михаил Федотов, Вениамин Яковлев и Сергей Глазьев, которому многие прочили отставку.