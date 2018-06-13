"Комсомолка" нашла нападающего для футбольной сборной Кадырова

СЕГОДНЯ 18:15 2018-06-13T18:18:10+03:00

Виртуоз Ия Траоре выступает со своими футбольными трюками на Монмартре уже несколько лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Наблюдая за поэтической дуэлью Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и артиста Семена Слепакова, которая набрала больше трех миллионов просмотров, мне почему-то вспомнился беззубая улыбка лучшего снайпера НХЛ москвича Александра Овечкина с Кубком Стэнли за 2018 год.

А еще окрыленные толпы американских болельщиков хоккейной команды "Вашингтон", которые выбежали на улицы с плакатами "Овечкина - в президенты" или "Саша - президент США".

Парадокс: американский обыватель, живущий условиях антироссийских санкций, готов идти за россиянином, который сумел "сделать себя сам", и стал капитаном лучшей американской хоккейной команды.

"Американская мечта": благодаря русским игрокам команда "Вашингтон" впервые в своей истории выиграла Кубок Стэнли. А почему Овечкин не капитан команды "Динамо", которая его воспитывала с 16 лет?

А потому, что его в 2004 году иностранные промоутеры рассмотрели в Овечкине будущую звезду, и в 2008 году заключили с ним контракт на 124 миллиона долларов. До 2021 года.

А собственно, что мешает нам собрать со всего мира в одну команду таких талантливых игроков?

Отмобилизовать из США хоккеистов можно доверить Сергею Шойгу (он сам играет в хоккей), а футболистов....соглашусь со Слепаковым - человеку, который заново построил Грозный.

"В команде "Ахмат" я почти что ФИФА, Дадут они фору любому Пеле, Которого ждешь ты в сибирском селе", - пишет в творческом порыве Семену Слепакову глава Чечни.

Конечно, воспитать в Пеле в сибирском селе можно, и даже нужно. Но только сколько надо ждать?

Футболист, которого ждешь ты в сибирском селе.

Вот нападающего для новой сборной можно хоть завтра снять с фонарного столба на парижском холме Монмартр. Виртуоз Ия Траоре уже несколько лет под аплодисменты туристов выдает такие трюки, что может с закрытыми глазами донести футбольный мяч в ворота противника.

Он не москвич, не с Кавказа, не играл в "Динамо", и родом из Гвинеи. Но его ролики в интернете ежедневно просматривают десятки миллионов человек. Этот любитель футбольного фристайла тоже "сделал себя сам", и пока еще не в сборной Франции по футболу. Предлагайте другие кандидатуры!

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