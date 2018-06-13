Шевчук, Агутин и Би-2 споют песни «Кино»

СЕГОДНЯ 18:20 2018-06-13T18:17:07+03:00

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Как мы все знаем, Цой жив. И в первую очередь благодаря памяти людей. На песнях группы группы «Кино» выросло не одно поколение, и в наши дни они получают новое звучание благодаря совершенно разным артистам. 23-24 июня 2018 на аэродроме Окуловка Новгородской области пройдет ежегодный музыкальный летний фестиваль "КИНОпробы. SOLSTICE», где самые актуальные музыканты нашей страны по своему переосмыслят наследие Виктора Цоя и его соратников. Среди участников - Юрий Шевчук и группа «ДДТ», Константин Кинчев и его «Алиса», «Би-2», Brainstorm, «25/17», «Пилот», новомодная Гречка - всего около 50 музыкальных коллективов. Даже Леонид Агутин представит свое видение «киношной» музыки. Артисты пока не рассказывают, что выбрали для «Кинопроб», но, мы уверены, что это будет как минимум интересно.

Фест откроется в ночь с 22 на 23 июня выступлением группы «ДДТ», которая покажет программу «История звука». В субботу хедлайнером будет группа «Алиса», которая завершит день сетом в честь 35-летнего юбилея группы. А финалом воскресенья станет выступление группы «Би-2» и их «Горизонт событий».

«Кинопробы» родились еще в 2000-м году, когда в «Олимпийском» прошел большой концерт суперзвезд российской рок-сцены, исполнивших песни легендарной питерской группы. А фестиваль появился прошлым летом, и был приурочен к 55-летию Виктора Цоя. Он длился всего один день, но собрал более 11 тысяч человек безо всякой рекламы.

Билеты на фестиваль можно приобрести на официальном сайте