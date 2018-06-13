2018-06-13T18:42:54+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Росгидромет составил рейтинг городов с лучшей и худшей погодой для матчей ЧМ - 2018

Сложнее всего будет играть в Сочи
Юлия СМИРНОВА
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Руководитель Росгидромета Максим Яковенко во время пресс-конференции.Руководитель Росгидромета Максим Яковенко во время пресс-конференции.Фото: Иван МАКЕЕВ
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От погоды в футболе тоже многое зависит. Свой прогноз на матчи дали и метеорологи. Накануне в редакции «КП» побывал руководитель Росгидромета Максим Яковенко.

- Чемпионат длится месяц, дать прогноз на каждую игру сейчас невозможно, - предупредил Яковенко. - Детальный прогноз погоды дается за 5 дней. Штормовое предупреждение мы объявляем за 2-3 дня, а затем каждые три часа уточняем информация. В мегаполисах такие опасные явления, как шквал, могут развиваться буквально за 2-3 часа.

Климат городов, где будут проходить матчи, очень разный: от умеренно морского в Калининграде до резко континентального в Волгограде.

Самый сложный город - Сочи. Там погода меняется каждые 15 минут, - говорит главный метеоролог. - Мы изучили рекомендации спортивных врачей и составили рейтинг городов с точки зрения благоприятной для футболистов погоды. В идеале это +17...+20 градусов, влажность не более 45%. Тогда организм легче переносит физические нагрузки. Так вот: по прогнозу на первые дни чемпионата лучше всего будет тем, кто играет в Калининграде. Сборная России проведет первый матч в Москве, это третий город в рейтинге благоприятной погоды. Думаю, тяжелее футболистам придется в Катаре на следующем чемпионате мира в 2022 году, там будет +50.

В четверг, 14 июня, Гидрометцентр России обещает в столице +17...+19 градусов, переменную облачность. При такой погоде пройдет открытие чемпионата мира и игра между Россией и Саудовской Аравией.

ГДЕ ИГРАТЬ ХОРОШО, А ГДЕ - НЕ ОЧЕНЬ

В начале рейтинга - города, где футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата, в конце - те стадионы, где играть будет тяжело

Калининград

Санкт-Петербург

Москва

Нижний Новгород

Екатеринбург

Казань

Самара

Саранск

Ростов-на-Дону

Волгоград

Сочи

СОВЕТ БОЛЕЛЬЩИКАМ

Чтобы погода не испортила впечатления, с собой надо иметь простой набор: солнцезащитные очки, ветровку и зонт. С ним можно ехать на любой матч в любом из городов. Зрители на стадионе защищены от непогоды. Но многие же будут смотреть футбол на больших экранах, собираться на площадях.

КСТАТИ

С 14 июня на сайте Росгидромета будет каждые 3 часа обновляться подробный прогноз погоды для всех 11 городов, где проходят матчи.

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