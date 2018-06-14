Отчаянные путешественники из Москвы добрались на машине до Таиланда: где дороже бензин и лучше дороги

СЕГОДНЯ 13:45 2018-06-14T14:12:02+03:00

Парочка всегда отличалась неординарными поступками. А тут вообще — уволились с работы, сели в машину и отправились в Таиланд! Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Из столицы России они выехали еще 1 марта и до сих пор в пути [видео]

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Влад Пичугин и Саша Этонова — выпускники мехмата МГУ. Ей 26, ему 25 . Познакомились еще в студенчестве. Парочка всегда отличалась неординарными поступками. А тут вообще — уволились с работы, сели в машину и отправились в Таиланд!

Хотели на 2 месяца, получилось на 4

- Сейчас мы едем уже обратно домой, - рассказывают они. - Позади Китай. Впереди Алтай, Казахстан и оттуда – в Москву. Вообще-то изначально план был другой. Из Тая машину мы хотели домой отправить морем, а самим прилететь на самолете. Уже будучи в Лаосе, мы получили все ответы по въезду в Таиланд, узнали расценки на билеты и доставку на корабле, даже обращались в посольства и консультировались с туристическими агентами. В итоге выяснилось, что со всем вместе выйдет чуть ли не дороже. Поэтому мы решили вернуться обратно также своим ходом. Наша поездка в итоге и превращается в четырехмесячное приключение, вместо запланированных 2,5 месяцев.

pichugin_vlad Мечта детства пожить в доме на дереве осуществилась. Несмотря на дикое количество насекомых, это стоит того. Только вы и природа вокруг, сидишь и смотришь на джунгли сверху в своей крепости. Я думаю, что это лучшее жилье в Лаосе! В горах оптимальна палатка, а в лесу - такие дома. Снизу в доме/палатке ничего не видно:) #намашиневтаиланд #владисаша #Лаос #laos #vangvieng

- Как вообще у вас возникла идея махнуть на машине в Таиланд?

- Мы всегда хотели совершить длительное путешествие на собственной машине. Все обсуждали, куда бы поехать . В Европу – слишком легко, в Африку – немного опасно, поэтому выбор пал на Азию. Информации по подобным путешествиям немного, по пересечению некоторых границ ее почти нет, да и правила у стран меняются буквально на ходу (в Таиланд, например, с 2018 года въезд на своем авто возможен только с разрешением и гидом, как в Китае). Но мы восприняли это как вызов. Решили совершить путешествие, задокументировать его и поделиться своим опытом (снимаем и регулярно выкладываем видео на наш youtube-канал, делимся с нашими подписчиками в соцсетях).

- Вы когда в путь собрались, на работе как к такому отнеслись?

pichugin_vlad Как же я люблю эти странные религиозные статуи из буддизма и индуизма. Иногда круто находить во всем этом скрытый смысл, а иногда они просто забавные:) Готов даже отправиться в тур по нашим церквям, если сделают что-то подобное. #владисаша #намашиневтайланд #намашиневтаиланд #Лаос #вьентьян #laos #vientiane #buddhapark

- Влад тогда уже был руководителем собственных проектов. Так что он сам решает, сколько будет длиться его отпуск, - отвечает Саша. - Ну, а мои коллеги очень удивились, конечно. Но пожелали удачи и очень тепло проводили в дальний путь. Так что да, я уволилась с должности менеджера по работе с ключевыми клиентами. 28 февраля еще была на работе, а 1 марта уже ехала на машине на Восток.

Зима, лето, осень, весна

- Сколько заняла подготовка к поездке? И если не секрет, сколько денег ушло? Наверное, огромная сумма.

- На дорогу до Тая потратили около 500 000 рублей. Основная часть – это проезд через Китай (формальности + платные дороги и бензин). На еду и жилье мы тратим очень мало. Ну, и обслуживание машины еще. Мы проехали уже больше 20 тысяч километров из зимы в лето, и за это время много чего успело произойти: меняли резину, проходили ТО и делали небольшой ремонт в Китае, чинили проколы и докупали колеса взамен лопнувших, застревали в грязи в Лаосе и это еще не все. Машине уже 7 лет, и ей приходится несладко в этой поездке. Но все это рабочие моменты, любая машина может пройти по нашему маршруту

- Не представляю глаза таможенников, когда они видели русские номера!

- О, да! Иногда было даже смешно, жалко, что на таможне снимать нельзя, это был бы отдельный фильм. Например, в России было сложно объяснить, когда и как мы вернемся обратно. В Монголии нас очень долго держали в кабинете главного таможенника, оказалось, что он звонил всем своим друзьям и спрашивал, правда ли можно въехать в Китай на машине с российскими номерами. В итоге он передал Владу трубку, где какая-то его знакомая на русском сказала, что в Китай нас не впустят, и мы останемся между двух стран. Мы же ответили, что все под контролем. То есть сами работники таможни до конца не уверены в тонкостях правил въезда в свою страну.

1000 и 1 город

- И как вы въехали в итоге в Китай? Знаю, что это очень сложно на своей машине.

- Да, действительно, Китай – одна из самых сложных стран в этом плане. Для въезда нужны временные китайские права, номера, разрешения от разных инстанций в проезжаемых провинциях. Этим занимаются туристические агентства, которые также предоставляют гида. Мы нашли хорошую компанию, которая и помогла нам все организовать.

- Сколько городов посетили на своем пути? Вы же, получается, всю Россию проехали...

- Если честно, то уже сбились со счёта. В некоторых городах останавливались только переночевать, ну а в городах Лаоса, например, были примерно по неделе.

Было приятно увидеть, что в России достаточно много комфортных для жизни и туризма городов: Казань, Новосибирск, Омск, Иркутск..

Но больше всего запомнился Китай, с его огромными современными мегаполисами. Как будто попадаешь в будущее. Вообще, в Китае все очень масштабное и сильно отличается от окружающих стран. Небольшой деревенский городок в Китае был бы у нас крупным центром. Многоэтажные дома для бедного населения на сваях у воды, огромные школы, где в классе учится по 100 человек, а в параллели около 3000, идеальные скоростные трассы, которые проходят сквозь горы многокилометровыми тоннелями, поля, плотно засаженные овощами и фруктами, с теплицами, простирающимися до горизонта… Влад, например, уже пятый раз в Китае, и начинает осознавать весь масштаб только сейчас, проезжая на машине по совсем не туристическим местам.

pichugin_vlad Если бы у меня был дворец, определенно он был бы в китайском стиле. Круто же все выглядит! #china #китай #pingyao #владисаша #намашиневтаиланд #намашиневтайланд

Все это очень необычно и сильно контрастирует с граничащими с Китаем странами. Например, в Лаосе люди живут спокойной и размеренной жизнью, там даже столица больше похожа на деревенский городок, дети бегают босиком по улице, а взрослые спасаются в тени от палящего солнца.

- Столько времени в машине сидеть не надоело? Как себя развлекаете в дороге?

- Конечно, когда иногда приходится ехать 10-12 часов в день, то немного устаем. Но мы любим ехать на машине, наблюдать из окна за пейзажем и местными жителями. Часто останавливаемся, чтобы снять или сфотографировать что-то интересное. Поэтому дорога не надоедает. Есть только небольшая усталость, но она начинает аккумулироваться только спустя несколько месяцев с начала пути.

- Говорят в России две беды — дураки и дороги. Вы это подтверждаете или опровергаете? Как у нас с дорогами в стране?

- Конечно, были и ямы, и огромные пробки в метель. Но в каждой стране есть участки с плохими дорогами. Что касается качества дороги из Москвы до Байкала, то оно хорошее.

Что касается дураков, то все познается в сравнении. Мне, например, очень не понравилось, как водят автомобили в Китае, культура вождения совсем другая: медленные машины не перестраиваются правее, водители часто отвлекаются на телефоны и едут кто как, никто не пропускает желающих перестроиться, поэтому часто все просто подрезают друг друга. В этом плане российские водители нам гораздо больше по душе.

Чем дальше от России, тем дороже бензин

- Цены на бензин сейчас обсуждаемая тема. Может, вы тоже провели свой анализ какой-то? Где лучше, где дешевле?

- Да, судя по российским новостям, это сейчас очень актуальный вопрос. Даже с учетом поднятия цены, в связи с текущим курсом бензин в России все равно гораздо дешевле, чем в большинстве стран Азии. Чем дальше мы отъезжали от родной страны, тем тяжелее морально нам было заправляться. В Монголии цена за литр 95-го примерно 53 руб., в Китае (Таиланде) – 73 руб., в Лаосе так вообще 78. Насколько я знаю, из окружающих Россию стран только в Казахстане бензин дешевле. Поэтому мы с удовольствием едем обратно и наблюдаем снижение цен по мере приближения к дому.

- Может, уже строите планы на следующие путешествия? Если не секрет, то куда?

- Из небольших поездок: в августе едем на музыкальный фестиваль Sziget в Будапешт с друзьями. И планируем организовать поход вокруг Монблана в сентябре. Да и до дома еще нужно сперва доехать, впереди еще Монголия и Казахстан.

- Какие-то советы дадите? Вдруг кто-нибудь захочет повторить ваш подвиг?

- Будьте готовы к тому, что это сложно и дорого. Но и очень интересно и будет очень сильно отличаться от рядовых поездок в Европу или ту же Азию в формате отпуска на 2 недели. Перед поездкой нужно все хорошо взвесить, собрать максимально полную информацию и быть готовым ко всяческим неожиданностям.

Последняя серия? Почти. На машине в Таиланд. Серия 18..Влад Пичугин и Саша Этонова

Конкретно

Маршрут, который проехали москвичи, с основными городами на пути

Россия: Москва - Казань - Челябинск - Омск - Новосибирск - Красноярск - Иркутск (заезжали на Байкал) - Улан-Удэ — Кяхта (граница с Монголией)

Монголия: Алтанбулаг (граница с Россией) - Улан-Батор — Замын-Уудэ (граница с Китаем) Китай: Ээрэн-Хото (граница с Монголией) - Сиань - Чжанцзяцзе - Яншо - Куньмин - Мохан (граница с Лаосом)

Лаос: Луангнамтха - Луангпрабанг - ВанВьенг - Вьентиан

В Таиланд поехали без машины: ВанВьенг - Луангпрабанг

Китай: Мохан (граница с Лаосом) - Куньмин - Чэнду - Сиань (граница с Монголией)

Сейчас в Улан-Баторе, затем российский Алтай, Казахстан (Астана) и домой.

Качество дорог (от 1 до 10 баллов)

Россия - везде 8, за исключением участка от Иркутска до Улан-Удэ именно вокруг Байкала, там 6 (возможно, планируется большой ремонт)

Монголия - от Кяхты до Улан-Батора - 5, от Улан-Батора до Китая - 7

Китай - платные дороги - 10, бесплатные - 8

Лаос — 6-7.