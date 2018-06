Англичанин в Париже

СЕГОДНЯ 19:45 2018-06-13T19:44:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Два последних альбома Стинга фанатами были восприняты по-разному. Кто-то просто радовался возможности после долгого перерыва вновь услышать любимый голос, кто-то сетовал на простоватые мелодии, несопоставимые с лучшими творениями маэстро. Последний гастрольный тур певца и композитора проходил как раз в поддержку одного из этих неоднозначных альбомов - 57th & 9th, выпущенного год назад.

Однако прелести концертного выступления заключаются именно в том, что, помимо номеров со свежего диска, артист обязательно исполняет старые хиты - те самые лучшие творения, нелестным сравнениям с которыми, подвергались новые песни. Поэтому концерт, записанный в апреле 2017 года в парижском зале «Олимпия», станет подарком для всех - и для тех, кому новый альбом понравился, и для тех, кто признает лишь Стинга образца 80-х или 90-х. Традиционно не забывает артист и о хитах, которые он исполнял еще в конце 70-х в составе трио The Police - некоторые из них, например, So Lonely, Walking On The Moon и Message in a Bottle, он регулярно включает в свои выступления, и парижский концерт исключением не стал.

Первый канал. Стинг. Концерт в Олимпии, 16 июня, 23:55