2018-06-13T19:44:55+03:00
Телевизор

Англичанин в Париже

Нам покажут концерт Стинга во французской столице
Артем ГУСЯТИНСКИЙ
Поделиться:
66-летний Стинг не перестает восхищать поклонников.66-летний Стинг не перестает восхищать поклонников.
Изменить размер текста:

Два последних альбома Стинга фанатами были восприняты по-разному. Кто-то просто радовался возможности после долгого перерыва вновь услышать любимый голос, кто-то сетовал на простоватые мелодии, несопоставимые с лучшими творениями маэстро. Последний гастрольный тур певца и композитора проходил как раз в поддержку одного из этих неоднозначных альбомов - 57th & 9th, выпущенного год назад.

Однако прелести концертного выступления заключаются именно в том, что, помимо номеров со свежего диска, артист обязательно исполняет старые хиты - те самые лучшие творения, нелестным сравнениям с которыми, подвергались новые песни. Поэтому концерт, записанный в апреле 2017 года в парижском зале «Олимпия», станет подарком для всех - и для тех, кому новый альбом понравился, и для тех, кто признает лишь Стинга образца 80-х или 90-х. Традиционно не забывает артист и о хитах, которые он исполнял еще в конце 70-х в составе трио The Police - некоторые из них, например, So Lonely, Walking On The Moon и Message in a Bottle, он регулярно включает в свои выступления, и парижский концерт исключением не стал.

Первый канал. Стинг. Концерт в Олимпии, 16 июня, 23:55

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Президент Македонии категорически отказался подписывать договор о переименовании страны
ОЗХО подтвердила применение боевых отравляющих веществ в Сирии в марте 2017 года
Дмитрий Песков сохранил пост пресс-секретаря президента РФ
Болельщики ЧМ-2018 смогут сходить в московские музеи за полцены
Пицци: Мы готовы навязать игру сборной России в матче открытия ЧМ-2018
Путин и Пашинян заявили об особых отношениях между Россией и Арменией
Премьер-министр Грузии объяснил причины своей отставки
Сборная Саудовской Аравии провела предыгровую тренировку на стадионе "Лужники"
Моралес пригласил Путина посетить Боливию с ответным визитом
Защитник сборной Саудовской Аравии Осама Хавсави: "Надеемся, что Всевышний направит наши стопы к победе"
Путин освободил Германа Клименко от должности советника президента по развитию интернета
Хуан-Антонио Пицци: "Сборная России для нас самая сложная команда на ЧМ-2018"
Главный тренер сборной Саудовской Аравии: "Аргентина - фаворит чемпионата мира, потому что у них Месси"
Президенты России и Боливии высказались против гонки вооружений в космосе
Главный тренер сборной Саудовской Аравии пожелал удачи новому наставнику Испании
Северокорейское телевидение сообщило о возвращении Ким Чен Ына в Пхеньян после саммита с Трампом
Младшая дочь олимпийского чемпиона Боде Миллера утонула в бассейне
Трамп обвинил американские СМИ в попытках принизить значение его соглашения с Ким Чен Ыном
Киев призвал министров спорта 35 стран-участниц ЧМ-2018 из 32 существующих бойкотировать соревнования
В Крыму начали восстанавливать энергоснабжение после отключения света
Дональд Трамп поздравил США, Мексику и Канаду с ЧМ-2026
Составлен рейтинг самых лучших анимационных фильмов всех времен
Трамп вновь обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть
Радикалы в Киеве пытаются сорвать трансляции ЧМ-2018 по футболу из России
В Симферополе и Севастополе отключили электроэнергию, перебои со связью и интернетом
Великобритания будет выдавать специальные визы основателям IT-стартапов